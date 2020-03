Unternehmensresilienz in der Corona-Krise: CARMAO gibt Pandemie-Workshop für KMU

Risikobetrachtungen und schnell umsetzbare Handlungsempfehlungen sollen Unternehmen vor wirtschaftlichen Schäden schützen

Limburg a.d. Lahn, 27. März 2020 – Der Corona-Virus hat auch bereits die Wirtschaft infiziert – Unternehmen unterschiedlicher Branchen fürchten um ihre Existenz. Es fehlen oftmals Notfallpläne. Die CARMAO GmbH ( www.carmao.de), Spezialist für Unternehmensresilienz, bietet daher einen Pandemie-Workshop für kleine und mittelständische Unternehmen an. Ziel des Workshops, der auch als Webinar durchgeführt werden kann, ist es, KMU, die sich bisher nicht mit Pandemie-Plänen im Rahmen eines Business Continuity Management Systems (BCMS) oder aktuell mit dem Umgang mit Covid-19 beschäftigt haben, einen “schnell umsetzbaren” Handlungsleitfaden an die Hand zu geben.

“In Pandemie-Zeiten haben schnelle, aber durchdachte Reaktionen auf die Situation und die Art, mit der Krise umzugehen einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf und damit auf die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen. Durch Covid-19 zeigt sich gerade sehr deutlich, wie wichtig Unternehmensresilienz ist”, erklärt Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH.

Die CARMAO GmbH ist seit mehreren Jahren auf Unternehmensresilienz spezialisiert. Unternehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz stärkt die Fähigkeit eines Unternehmens oder einer Organisation, sich systematisch auf aktuelle und künftige negative Einflüsse vorzubereiten und so darauf einzustellen, dass Schäden vermieden werden und die Zukunftsfähigkeit aufrechterhalten wird. Diese Resilienz wird durch geschicktes Zusammenwirken diverser Managementsysteme und weiterer Maßnahmen wie Aus- und Weiterbildung erreicht.

“In der aktuellen Corona-Krise sind beispielsweise Notfallpläne existenziell. Funktioniert es, dass alle Mitarbeiter im Home-Office arbeiten können? Was passiert, wenn es Personalausfälle ganzer Abteilungen gibt? Wie wirken sich Lieferengpässe aus? Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind schnell gefährdet, wenn die gewohnten Geschäftsabläufe durch unvorhersehbare äußere Einflüsse unterbrochen werden”, erklärt Ulrich Heun.

Der Pandemie-Workshop von CARMAO gibt einen Überblick zur aktuellen Lage und beleuchtet mit Risikobetrachtungen die Notwendigkeit für Unternehmen, sich auf die Situation einzustellen. Die Teilnehmer lernen Maßnahmen zum Business-Continuity-Management sowie ISO-konforme Pläne und Handlungsempfehlungen für einen professionellen Umgang mit Kunden, Lieferanten und Behörden kennen.

Inhalte des Pandemie-Workshops im Detail:

-Überblick zur allgemeinen Lage

-Notwendigkeit für ein Unternehmen, sich auf die Situation einzustellen (Risikobetrachtungen)

-Personalausfälle ganzer Abteilungen

-Drohende Sperrung von Büros und Produktionsstätten

-Unterbrechung der Lieferketten

-Preiserhöhungen

-Absatzprobleme

-Pandemiepläne nach ISO 22301

-Verlässliche Informationsquellen für valide Informationen und die Zusammenarbeit mit Behörden

-Handlungsempfehlungen für die Mitarbeiter (Hygiene, Impfungen, ärztliche Konsultationen etc.)

-Handlungsempfehlungen für Dienstreisen

-Arbeiten unter Quarantäne

-Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten

-Erstellen von Informationsmaterialien

“Selbstverständlich passen wir die Art der Durchführung unserer Seminare den aktuellen Gegebenheiten an. Die CARMAO-Academy bietet neben hohen hygienischen Vorsorgemaßnahmen vor Ort auch eine Internetübertragung der gesamten Workshops an. Alle Weiterbildungen sind online inklusive der ggfls. erforderlichen Prüfungen möglich”, erklärt Ulrich Heun.

Das Seminar ist buchbar unter: https://app1.edoobox.com/de/CARMAO/Div.%20Seminare/Business%20Continuity%20Management/Workshop.ed.456365

Die 2003 gegründete CARMAO GmbH mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn bietet Beratung, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Unter-nehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Business Continuity Management (BCM), Compliance, Data Center Security u.v.m. Der Leist-ungsumfang erstreckt sich von der Analyse und Marktforschung über die Lösungsentwicklung und -implementierung bis hin zum Kompetenztransfer durch die CARMAO Academy. CARMAO befähigt Unternehmen unter anderem dazu, Widerstandskraft aufzubauen sowie sich in Zeiten der Digitalisierung zukunftssicher aufzustellen. Zum Kundenstamm gehören öffentliche Verwal-tungen, Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. www.carmao.de

