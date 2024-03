Veranstaltungstipp 21. April: Weilburger Frühlingsmarkt mit Autoschau und verkaufsoffenen Sonntag

Sonntag: Verkaufsoffen in der Weilburger Innenstadt / Wohnmobile, Fahrräder, E-Bikes, Motorräder und rund 50 Pkw vieler Marken auf dem König-Konrad-Platz

Weilburg im April 2024. Die Stadt Weilburg lockt am 20. und 21. April 2024 wieder zum Weilburger Frühlingsmarkt in die Innenstadt, mit vielen regionalen Ausstellern und einer Foodtruckmeile, die bereits ab dem 19. April auf dem Marktplatz zum Essen einlädt. Für die Gäste des Frühlingsmarktes findet am 21.4. ein verkaufsoffener Sonntag statt, bei dem auch viele Geschäfte ihre Waren präsentieren, und die Besucherinnen und Besucher können sich auf die von der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) organisierte Auto- und Mobilitätsschau freuen.

Der Weilburger Frühlingsmarkt lockt mit vielen Spezialitäten und Naturprodukten sowie Foodtrucks. Bereits am 19. April haben die Foodtrucks auf dem Marktplatz ab 17 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, der Frühlingsmarkt öffnet am Samstag um 11 Uhr. Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch eröffnet den Markt offiziell um 12.30 mit musikalischer Untermalung der Kreismusikschule. Geöffnet ist der Frühlingsmarkt am Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Das Warenangebot der Stände ist vielfältig und umfasst unter anderem Garten- und Frühlingsdekorationen, Naturprodukte und Kunsthandwerk, Pflanzen und Kräuter, ein Kinderkarussell und vieles mehr. Neben den Marktständen erwartet die Gäste außerdem ein buntes Programm. Am Samstag dürfen die Kinder sich von 15 bis 16.30 Uhr auf die Kinderzaubershow mit Massimo freuen. Abends gibt es von 17 bis 21.30 Uhr Livemusik mit Dirk Petersen. Zudem ist wieder der Tierschutzverein Weilburg mit seiner beliebten Tombola für den guten Zweck vertreten. Weitere Informationen zum Programm sind auf www.weilburg.de zu finden.

Auch die Aussteller freuen sich auf die Auto- und Mobilitätsschau am Sonntag. „Mit einer vielfältigen Auswahl an Pkws vieler Marken, aber auch an Wohnmobilen, Fahrrädern, Motorrädern und E-Bikes dürfte für jeden Interessierten etwas dabei sein“, betont Wolfgang Eck, der Vorsitzende der WWW.

Die Autoschau findet im Rahmen des Frühlingsmarktes von 12 bis 18 Uhr auf dem König-Konrad-Platz in Weilburg statt. Gezeigt wird eine breite Auswahl an Fahrzeugen der in Weilburg und in der Umgebung ansässigen Automobil-, Fahrrad- und Motoradhändler, sowie der Weilburger Wohnmobil-Vermietung.

Eine Auswahl von Fahrzeugen finden Sie von:

-BMW (Autohaus Krah & Enders GmbH & Co. KG)

-Mercedes (KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG)

-Volkswagen (Autohaus Bach GmbH)

-Hyundai (Schäfer Automobile GmbH)

-Ford (Autohaus Hermann-Josef Marx)

-Subaru (Autohaus Hermann-Josef Marx)

-Seat, Cupra (Orth Automobile GmbH)

sowie

-E-Bikes (Radsport Wern)

-Suzuki, Kawasaki, Royal Enfield (Braunis Bike Shop)

-Knaus/Weinberg (Weilburger Wohnmobilvermietung)

-VW Grand California (Weilburger Wohnmobilvermietung)

-Dienstleister für Reparatur und Services (Fix Auto)

Am Sonntag öffnen außerdem nicht nur die Geschäfte in der Innenstadt, sondern auch das Schlossgewächshaus ab 12 Uhr. Darüber hinaus gibt es in der Schlossgalerie eine Malaktion für Kinder ab 14 Uhr, Livemusik mit der Band „Dreierlei“ von 14 bis 17 Uhr, eine Stadtführung „Heinrich von Gagern“ ab 15 Uhr und Kinderschminken von 15 bis 17.30 Uhr.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

