Verbraucher wählen eprimo zum “Liebling der Deutschen”

Neu-Isenburg, 27. März 2020. Die BILD-Zeitung krönt erstmals die “Kundenlieblinge der Deutschen”. In der Kategorie “Energieversorger” punktet der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo mit einer “sehr hohen Gesamtzufriedenheit”. Grundlage ist eine Online-Befragung der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue in Kooperation mit BILD. Die Verbraucher bewerteten unter anderem Preise, Produkte und Services.

Wer gilt unter Verbrauchern als Kundenliebling? Welche Unternehmen werden weiterempfohlen? Um das zu beantworten, führte ServiceValue im Januar und Februar 2020 eine deutschlandweite Online-Befragung durch. In der Studie standen insgesamt 1.665 Hersteller, Händler und Dienstleister aus 155 Branchen auf dem Prüfstand. Mehr als 420.000 Verbraucherurteile gingen in die Gesamtbewertung ein. Die Fragestellung der Studie lautete: “Bitte beurteilen Sie aus eigener Erfahrung die folgenden Anbieter. Wie stark fällt Ihre Gesamtzufriedenheit aus? Beziehen Sie Ihr Urteil dabei bitte auf alle für Sie persönlich relevanten Aspekte (z. B. Preis, Produkt, Marke) und berücksichtigen Sie dabei auch, inwieweit Sie den jeweiligen Anbieter wieder auswählen würden.” Die Befragten bewerteten ein Unternehmen anhand einer fünfstufigen Zufriedenheitsskala von “sehr hohe Gesamtzufriedenheit” (1) bis “sehr niedrige Gesamtzufriedenheit” (5). In der Kategorie “Energieversorger” wurde eprimo von BILD zum “Liebling der Deutschen” gekürt. “Unser guter Ruf ist ein hohes Gut – wir setzen alles daran, diese Wertschätzung der Kunden für die Zukunft zu bewahren”, sagt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

