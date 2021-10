Verstärkung für JobNinja

Münchner Jobbörse besetzt Schlüsselpositionen im Sales und Marketing

Gegründet vor 5 Jahren als mobile App-Lösung, die die Jobsuche vereinfachen sollte, hat sich die JobNinja GmbH mittlerweile als feste Größe im Markt der Online-Stellenbörsen etabliert. Die Münchner Jobbörse meldet jetzt die Besetzung zweier Schlüsselpositionen im Sales und Marketing durch erfahrene Praktiker.

Frank Schmidt ist seit September 2021 Head of Sales der JobNinja GmbH in München und verantwortet in dieser neu geschaffenen Position den Ausbau und die Führung des stark wachsenden Vertriebsteams des 2016 gegründeten Online-Stellenportals. Schmidt ist ein alter Hase in der Welt der Online-Jobbörsen. Stationen seiner bisherigen Karriere waren u.a. JobScout 24, stellenanzeigen.de, softgarden und zuletzt yourfirm. Von dort wechselte er mitten im Corona-Jahr 2020 als Head of Business Development zu JobNinja, um hier das Agenturgeschäft auf- und auszubauen.

Kompetente Verstärkung holte sich JobNinja auch im Marketing: Ebenfalls im September übernahm Alfred Schwaiger die Position des Marketing-Managers. In dieser Funktion verantwortet der langjährige PR- und Wirtschaftsjournalist die externe und interne Kommunikation der stark wachsenden Online-Jobbörse. Entsprechende Erfahrung sammelte er in diversen Positionen im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit mittelständischer Unternehmen – unter anderem als Content-Manager bei yourfirm in München.

JobNinja Geschäftsführer Mircea Popa: “5 Jahre nach der Gründung hat sich JobNinja als feste Größe unter den Jobbörsen etabliert. Die Startup-Phase haben wir erfolgreich gemeistert, jetzt ist es an der Zeit, Strukturen zu etablieren. Für unser weiteres Wachstum setzen wir auf starke Persönlichkeiten, die mit anpacken und hiermit Teil unserer Erfolgsgeschichte werden.”

JobNinja ist eine der führenden Online-Jobbörsen in Deutschland. Gegründet 2016 als ausschließlich mobile App-Lösung, die die Jobsuche vereinfachen sollte, hat sich JobNinja mittlerweile als feste Größe im Markt der Online-Stellenbörsen etabliert. Stellenanzeigen werden nicht nur über die eigene App (iOS und Android) und auf der JobNinja-Webseite veröffentlicht, sondern auch Deutschland weit in über 130 regionale und überregionale Partner-Portalen und gezielt über Social-Media-Kampagnen ausgespielt. Für optimale, Zielgruppen spezifische Reichweite sorgt ein von JobNinja entwickelter, auf ausgeklügelte KI basierender “Traffic Optimizer”.

