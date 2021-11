Vertriebsberatungsagentur MarketDialog erneut als bester Arbeitgeber für Frauen ausgezeichnet

Alljährlich ermittelt die Zeitschrift BRIGITTE die besten Arbeitgeber für Frauen. Auch für 2022 hat es MarketDialog wieder in die Riege der Top Arbeitgeber Deutschlands geschafft.

Helen Hain, Managing Partner der Eschborner Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agentur, selfmade Unternehmerin und Mutter von drei Kindern freut sich sehr über diese Auszeichnung, unterstreicht jedoch, dass weibliche Mitarbeiterinnen keineswegs bevorzugt behandelt werden im Unternehmen. “Bei MarketDialog leben wir Diversity schon seit jeher, also lange bevor die Thematik in der Öffentlichkeit an Aktualität gewonnen hat. Ich behandle alle Mitarbeiter unabhängig vom Geschlecht gleich und freue mich, wenn auch Väter Elternzeit beantragen,” kommentiert die Vertriebsexpertin ihr Credo.

Doch welche Benefits muss ein Unternehmen bieten, um als bester Arbeitgeber für Frauen prämiert zu werden? Wir haben die MarketDialog Angestellten gefragt.

Sylvia Buhl liebt ihren Arbeitsplatz, weil Wertschätzung bei MarketDialog großgeschrieben wird. Ihr ist ein gutes Betriebsklima sehr wichtig. Das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten beschreibt sie als hervorragend. Diese Faktoren führen dazu, dass sie großen Spaß an ihrer Arbeit hat und motiviert ist gute Leistung zu erbringen. “Klar hat man auch mal Sorgen oder keinen guten Tag. Hier treffe ich auf Kollegen, Vorgesetzte und eine Chefin die Menschen geblieben sind und Verständnis haben. Das tut einfach gut,” sagt Sylvia Buhl.

Auch die Mitarbeiterin Melanie Lauer ist mit ihrem Arbeitsumfeld sehr zufrieden. Die gelebte Anerkennung und Wertschätzung spielen für sie eine große Rolle. Ein weiterer Punkt, den sie an ihrem Arbeitsplatz schätzt, ist dass MarketDialog sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Das hervorragende Arbeitsklima nach dem Motto “Miteinander arbeiten! Miteinander reden! Miteinander feiern!” liegt ihr persönlich sehr am Herzen.

Lena Wollstadt überzeugen ihre flexiblen Arbeitszeiten, ihre Vergütung und die gute Büroatmosphäre bei MarketDialog. “Ich habe tolle Kollegen und Kolleginnen und ein breit gefächertes Aufgabengebiet, da wird mir so schnell nicht langweilig,” lacht die Human Resources Managerin. “Ich mich eigenverantwortlich organisieren und erreiche so eine gute Work-Life-Balance,” ergänzt Lena Wollstedt.

Die Möglichkeit nach Absprache auch Remote arbeiten zu können sehen alle Mitarbeiterinnen als großen Vorteil. “Wir konnten mit diesem Argument einige gute Mitarbeiterinnen rekrutieren, die längere Anfahrtswege habe. Statt die Zeit in Staus zu verbringen, melden sie sich morgens gut gelaunt und motiviert von zu Hause. Dennoch freuen wir uns dann auf das persönliche Wiedersehen in unserem Eschborner Office,” berichtet die HR-Managerin.

“Ich freue mich natürlich, dass es mir gelungen ist Bedingungen zu schaffen, die meine Mitarbeiterinnen motivieren. Letztendlich sind wir ein Team und ziehen alle am gleichen Strang. Somit profitiert das Unternehmen von ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz,” erklärt MarketDialog Chefin Helen Hain.

MarketDialog GmbH ist eine B2B Sales-Solutions Agentur mit über 60 Mitarbeitern. Die fast 20-jährige Expertise aus mehr als 5.000 erfolgreich realisierten Projekten für innovative Start-ups, führende mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne, basiert auf den Kernkompetenzen Vertriebsberatung, Vertriebsunterstützung und IT-Solutions. Die Branchenschwerpunkte liegen auf Automotive, Finance, IT, Industry und NGOs. Ein individuell konzipierter, strategischer Mix aus persönlicher und digitaler Vertriebskommunikation und die professionelle operative Umsetzung bilden die Erfolgsfaktoren für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

