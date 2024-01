Vetter unterstützt Stärkung des Standortes Deutschland

Pharmadienstleister wird Mitglied im Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa)

– Verband ermöglicht Vetter außerordentliche Mitgliedschaft

– vfa würdigt die Bedeutung von Pharmadienstleistern in der Arzneimittelentwicklung und -produktion

– Vetter übernimmt Funktion in wichtigen vfa-Ausschüssen

Ravensburg, 17. Januar 2024: Vetter, Partner globaler Pharmaunternehmen bei der Herstellung teils lebenswichtiger Medikamente, ist dem Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa) als außerordentliches Mitglied beigetreten. Mit dieser besonderen Mitgliedschaft würdigt der vfa die wesentliche Bedeutung, die der Pharmadienstleister im Bereich komplexer injizierbarer Medikamente einnimmt. Der vfa repräsentiert mit seinen aktuell 48 Mitgliedsunternehmen mehr als zwei Drittel des gesamten deutschen Arzneimittelmarktes. Die Unternehmen beschäftigen in Deutschland rund 94.000 Mitarbeitende. Mehr als 20.000 davon sind in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln tätig. Allein in Deutschland investieren die forschenden Pharma-Unternehmen jährlich 8,7 Milliarden Euro in die Arzneimittelforschung für neue und bessere Medikamente. Die inhaltliche Arbeit im Verband wird in thematisch fokussierten Ausschüssen und Arbeitsgruppen geleistet.

Peter Sölkner, einer der beiden Geschäftsführer des Pharmadienstleisters, äußert sich entsprechend stolz: „Für uns ist es eine große Anerkennung, dass der vfa uns zur Mitarbeit eingeladen hat. Der Verband ist die wichtigste Plattform der in Deutschland aktiven Pharma-Unternehmen, um die strategische Entwicklung der Branche und des Standorts voranzutreiben und zu begleiten. Hier können wir nun auch unsere Perspektive einbringen.“

Geschäftsführer Thomas Otto betont den zusätzlichen regionalen Bezug: „Als global agierender Pharmadienstleister mit Produktionsschwerpunkt in Deutschland spielen wir für kleine und große Unternehmen in der Branche als Partner eine wichtige Rolle. Gleichzeitig sind wir als ein in der Region fest verankertes Unternehmen auch von übergeordneten klima- und transformationspolitischen Entscheidungen direkt betroffen. Im vfa haben wir die Chance, neben unserer fachlichen Expertise auch die Perspektive und die Erfahrungen unseres über

70 Jahre aktiven mittelständischen Familienunternehmens einzubringen.“

Han Steutel, Präsident des Verbandes Pharma-Unternehmen (vfa): „Die Herstellung injizierbarer Medikamente ist ein unverzichtbarer Teil der innovativen Pharma- und Biotechbranche. Wir freuen uns, dass mit Vetter ein weltweit führendes Unternehmen dieses Bereichs Mitglied im vfa ist.“

Vetter ist ein führender Pharmadienstleister für die Herstellung von injizierbaren Medikamenten und verbessert damit die Lebensqualität für Patientinnen und Patienten weltweit. Die Kompetenz und Expertise des Unternehmens ermöglichen Betroffenen unter anderem die Behandlung von Krebs, Multipler Sklerose und rheumatischer Arthritis bis hin zu seltenen Erkrankungen. Große und kleine Arzneimittelhersteller vertrauen auf die langjährige Erfahrung, die hohe Qualität und Innovationsfähigkeit, moderne Technologien sowie die Zuverlässigkeit und das tägliche Engagement der über 6.300 Mitarbeitenden. Das weltweit agierende Familienunternehmen mit Hauptsitz und langer Tradition in Ravensburg betreibt Produktions- und Entwicklungsstandorte in Deutschland, Österreich und den USA sowie Vertriebsstandorte in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur. Als größter Arbeitgeber Ravensburgs stellt Vetter seine Mitarbeitenden in den Mittelpunkt: Dazu gehören faire Entlohnung, hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote, ein umfassendes Gesundheitsmanagement und die Unterstützung bei einer nachhaltigen Work-Life-Balance. Der Pharmadienstleister versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und handelt nach den Prinzipien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Vetter wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leading Employer Award, Wir machen Mobilitätswende Award und als Best Managed Company. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen unter www.vetter-pharma.com

