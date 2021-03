Virtual Identity zählt zu den “Best Workspaces of the Year”

Moderne Arbeitswelt in denkmalgeschütztem Bahnhof

München, 09. März 2021. Arbeiten in einer Agentur – das ist im Idealfall kreativ, intelligent und modern. Im Falle der Digitalagentur Virtual Identity gilt das nicht nur für die Arbeit, sondern auch für das Arbeitsumfeld. Der Münchner Sitz der Agentur im denkmalgeschützten Thalkirchner Bahnhof zählt zu den “Best Workspaces of the Year”. Das hat eine Architektur-Fachjury entschieden, an der mit dem Callwey Verlag, einem der führenden Architektur-Verlage im DACH-Raum, das Architekturmagazin Baumeister, der renommierte Möbelhersteller USM und der Gewerbeimmobilienspezialist Colliers International Deutschland beteiligt waren. Die Münchner Niederlassung von Virtual Identity konnte die Jury hinsichtlich der Kriterien Flexibility, Collaboration, Communication, Concentration und Wellbeing überzeugen.

Bereits im November 2019 wurde Virtual Identity von der unabhängigen Expertenjury zum ” Best Workspace of the Month” gekürt und zählt für sie zu den besten Workspace-Interiors. Die Jury lobt vor allem das intelligente Arbeitsumfeld der Digitalagentur. Das Beratungs- und Architekturunternehmen CSMM hat das maßgeschneiderte Office für Virtual Identity bereits 2016 im denkmalgeschützten Thalkirchner Bahnhof in München entworfen und konnte in der Folge mit dem German Design Award 2019 und dem Iconic Award 2019 weitere Auszeichnungen für sich verbuchen.

Intelligente Arbeitswelt mit historischem Charme

Die Besonderheit: Das Design ermöglicht eine effektive und harmonische Zusammenarbeit ohne den historischen Charakter des Gebäudes zu verlieren. In die acht Meter hohe Backsteinhalle wurde, abgelöst vom historischen Bestand, ein klar ablesbarer, in zwei Riegel aufgeteilter Baukörper integriert. Mit seinen beiden Geschossen inszeniert dieser einen zentralen Platz, der durch den Treppenaufgang als Bühne bespielt werden kann. Dieser Raum wurde in den zurückliegenden Jahren unter anderem für die UBX-Konferenz von Virtual Identity genutzt, bei der bis zu 200 Teilnehmer*innen Platz gefunden haben.

Kollaborationsort und Wohlfühloase

Die Kombination von geschlossenen, offenen und halboffenen Arbeitsbereichen verbessert den Arbeitsfluss und optimiert die Kommunikation zwischen den Mitarbeiter*innen. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude ist ein flexibler Arbeitsort entstanden, der sowohl die Kommunikation unter den Mitarbeitern, als auch durch seine lichtdurchlässige Konstruktion das geistige Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen fördert. Kurz: Ein Ort, der Kreativität und Gemeinsinn fördert und an dem es schlicht Spaß macht zu arbeiten.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial des ausgezeichneten Agentur-Standortes gibt es hier.

Virtual Identity verbindet Marken und Unternehmen mit der vernetzten Gesellschaft. Die 1995 gegründete Agentur entwickelt webbasierte Lösungen für das Management von Marken. Virtual Identity beschäftigt rund 170 Mitarbeiter in Freiburg, München und Wien. Zu den Kunden zählen unter anderem Allianz, BMW, MINI, die Österreichischen Bundesbahnen, Huawei, Infineon, Lufthansa, MAN, Osram, Roche sowie Siemens und SPAR.

