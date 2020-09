Virtuelle Messe: Cloud trifft Infrastruktur – der richtige Weg für Ihr Unternehmen?

Ostertag DeTeWe und Partner Mitel, Unify, Audiocodes und Aruba

Das führende ITK-Systemhaus, die Ostertag DeTeWe, lädt zur virtuellen Messe. Als Partner der Digitalisierung ist es dem Unternehmen ein Anliegen, Kunden und Interessenten auch in Zeiten der Pandemie über neueste Innovationen zu informieren. Der sich stark beschleunigende digitale Wandel und der damit einhergehende Anstieg von New Work Konzepten, stellt sowohl Unternehmen und deren Anwender wie auch Hersteller und Systemintegratoren vor besondere Herausforderungen.

Gemeinsamen mit den Partnern Mitel, Unify, Audiocodes und Aruba greift die Ostertag DeTeWe im Rahmen der virtuellen Messe diese Themen auf und zeigt interessierten Unternehmen, unter anderem, anhand von Fallbeispielen, unterschiedliche Lösungsszenarien: Neben Fachvorträgen über die OD-Cloud mit ihren Applikationen, die Microsoft Teams Integration in Unternehmen, UCC- und Infrastrukturlösungen der Partner, erhalten Interessierte weitere Einblicke in die Besonderheiten der Ostertag DeTeWe, allen voran zu DeTeWe.net – dem Carrier-Management des Unternehmens.

Ein besonderes Augenmerk wird Gerd Triebel, Microsoft UCC Voice Experte der Ostertag DeTeWe, auf die Herausforderung einer erfolgreichen Migration, von Microsoft UCC Lösungen wie Teams oder skype4business, legen.

Weitere Expertenvorträge werden durch digitale Messestände, an denen sich Interessierte direkt umsehen oder an Ansprechpartner wenden können, abgerundet.

Gunter Ewert, Sales Director der Ostertag DeTeWe, ergänzt: “Ich bin überzeugt, dass wir hiermit einen exzellenten Rahmen für digitale Kommunikation gesetzt haben. Ein weiteres Mal übernimmt die Ostertag DeTeWe eine Vorreiterrolle. Ich freue mich auf spannende Vorträge und ein gelungenes, digitales Event.”

Anmeldung unter: https://www.ostertagdetewe.de/portfolio-item/cloud-trifft-infrastruktur/

Weitere Informationen unter: https://www.ostertagdetewe.de

DeTeWe.net: https://www.ostertagdetewe.de/detewe-net-carrier-management/

Ostertag DeTeWe ist ein marktführendes Systemhaus für ITK-Losungen und Systemintegration in Deutschland. Ostertag DeTeWe plant, realisiert und betreibt sowohl standardisierte wie auch individuelle und unternehmenskritische Kommunikationslosungen für Unternehmen aller Größenordnungen, Institutionen und Verwaltungen. Kunden der Ostertag DeTeWe erhalten Kommunikationslosungen mit dauerhaftem Mehrwert, ganzheitliche Losungen zur Prozessoptimierung und hochwertigem Service. Das Unternehmen integriert Produkte und Losungen namhafter Hersteller und bietet eine eigene Cloud Losung “Made in Germany”, spezifische Software, Managed Services, Carrier- und Provider-Service sowie Unified Communications & Collaboration (UCC) an.

Neben dem Hauptsitz in Walddorfhaslach bei Stuttgart sind die ca. 500 Mitarbeiter an 14 weiteren Standorten in ganz Deutschland kundennah tatig und konnen so bei jedem Geschaftspartner durch einen flachendeckenden Service aktiv werden.

Ostertag DeTeWe ist durch den Zusammenschluss der Ostertag Solutions AG, dem ITK-Geschaftsbereich der euromicron Deutschland GmbH und der DeTeWe Communications GmbH entstanden.

