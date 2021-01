Virtueller Showroom auf der Basis des Systems von EXPO-IP

Die virtuelle DJO-Welt

Durch die Absage diverser Messen rund um Orthopädietechnik und Medizintechnik, ist die Idee entstanden einen virtuellen Showroom zu kreieren. Dieser ermöglicht es potenziellen Neukunden und Interessenten, sich über Angebote zu informieren, ohne an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen. Gleichzeitig bietet ein virtueller Showroom Möglichkeiten der Interaktion, die nur mit einer Webseite nicht möglich sind.

Die virtuelle DJO-Welt ergänzt den Webauftritt des Unternehmens DJO und bildet virtuell nicht nur Produktinformationen, sondern Webinare, Schulungen und Events ab. Passend dazu kann auch das neue Headquarter des Unternehmens in der virtuellen Welt erkundet werden und bietet den Kunden somit interessante Möglichkeiten rund um Webinare, mehr Informationen über das Unternehmen DJO zu erhalten und sich natürlich über die Produkte rund um die Orthopädie und Medizintechnik zu informieren. An den virtuellen Produktständen kann u.a. auch Kontakt zu den Marketmanagern aufgenommen werden. In der Online Akademie können diverse bereits aufgezeichnete Schulungen angeschaut oder besucht werden. Zukünftige Webinare und Events, werden über die Konferenz-Funktion der EXPO-IP Plattform ermöglicht und natürlich auch beworben.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

Kontakt

EXPO-IP GmbH

Martin Schulz

Robert-Bosch-Str. 7

64293 Darmstadt

06151-8002181

info@expo-ip.com

http://www.expo-ip.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.