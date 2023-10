VisorTech Funk-Überwachungsset Festplatten-Rekorder DSC-500.nvr

Das Hab und Gut hat man hochauflösend mit allen Details im Blick

– Autarker Kamera-Betrieb dank Akku mit permanenter Solarladung

– Unterstützt Übertragung und Aufnahme in hoher 2K-Auflösung

– Rekorder für HDD- und SSD-Festplatten (2,5″) mit bis zu 4 TB

– microSD-Steckplatz für Speicherkarten mit bis zu 128 GB

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und Benachrichtigung

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit dem 2K-Funk-Überwachungs-Set mit Festplatten-Rekorder, Kamera und App-Zugriff von VisorTech hat

man dank Pan-Tilt-Funktion alles unter Kontrolle! Sind die Kameras und Rekorder gekoppelt, behält man

selbst große Bereiche stets im Blick. Denn diese Kameras schwenken um bis zu 263° und neigen sich um bis

zu 90°!

Überwachungs-Aufzeichnungen in 2K: Der Überwachungsrekorder hält die Videos der Sicherheitskameras

in hoher 2K-Auflösung fest. Bei erkannter Bewegung startet der Rekorder automatisch die Aufnahme – auch

von allen Kameras gleichzeitig! So hat man alles Wichtige jederzeit und detailgenau im Blick.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Einfach den Überwachungsrekorder mit dem

Mobilgerät koppeln – schon schaut man jederzeit nach dem Rechten! Auch Einstellungen nimmt man

bequem per Smartphone vor.

* Überwachungsrekorder DSC-500.nvr inklusive 2x Überwachungskamera DSC-502.cam, 2x Montageplatte

für Kamera, 2x Solarpanel mit USB-C-Kabel (3 m), 2x flexible Halterung für Solarpanel, Maus, Netzteil,

Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker und deutscher Anleitung

Netzwerk-Videorekorder (ZX-5286):

– Für bis zu 8 Funk-Überwachungskameras DSC-500.cam und DSC-501.cam (2 Kameras enthalten)

– HDMI für Bildübertragung auf Monitor oder TV-Gerät

– Intuitives Menü, per mitgelieferter Maus bedienbar

– Unterstützt Aufnahme in hoher 2K-Auflösung mit 2304 x 1296 Pixeln

– Aufnahme auf 2,5″-Festplatte mit bis zu 4 TB (HDD- oder -SSD-Festplatte) oder microSD(HC/XC)-Karte

mit bis zu 128 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

– Multiplex-Funktion: gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras

– Pentaplex-Funktion: unterstützt Aufnahme, Wiedergabe, Live-Ansicht, Backup und Netzwerk-Zugriff

von bis zu 4 Kameras gleichzeitig

– Kostenlose App „ELESION“ für Android und iOS: für weltweite Live-Ansicht, Einstellungen und Push-

Benachrichtigungen auf Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Kamerazugriff auch per Internet-Browser

– Lautsprecher für Ton-Wiedergabe

– Kabellose Rekorder-Installation per WLAN oder kabelgebunden per Netzwerkkabel

– Große Funk-Reichweite: bis zu 250 m (freies Feld)

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Stromversorgung: per 12-V-Netzteil

– Eingangsspannung: 100 – 240 V AC

– Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz

– Ausgangsspannung: 12,0 V DC

– Ausgangsstrom: 1,0 A

– Ausgangsleistung: 12,0 W

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83,38 %

– Effizienz bei geringer Last (10%): 77,91 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W

– Maße: 18 x 13,5 x 2,5 cm, Gewicht: 150 g

2x IP-Kamera mit Solarpanel (ZX-5448):

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt horizontal um bis zu 263° und neigt sich vertikal um bis zu 90°

– 4-MP-Sensor für hohe 2K-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel (1440p)

– Autarker Betrieb dank permanenter Solarladung über 5-W-Solarpanel

– Große Funk-Reichweite: bis zu 250 m (freies Feld)

– PIR-Bewegungssensor für automatischen Aufnahmestart per Rekorder und Push-

Benachrichtigungen, Reichweite: bis zu 7 m, Erfassungswinkel: 110°

– Personenerkennung: unterscheidet auf Wunsch zwischen Mensch, Tier und anderen beweglichen

Objekten und löst nur dann Alarm aus, wenn Person erkannt wird

– 2 weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie 2 LEDs für Infrarot-Nachtsicht: bis zu 20 m, schaltet sich

bei Dämmerung und Dunkelheit automatisch ein

– Lichtstarke Optik: Blende f/1,2, Brennweite: 4,0 mm, Bildwinkel: 110°

– 2-Wege-Kommunikation dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher

– Wetterfestes Gehäuse: IP66

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 8.000 mAh, lädt per Solar und USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen),

für bis zu 2 Monate Laufzeit ohne Solarladung bei 10 Kamera-Aktivierungen pro Tag

– Maße: 10,5 x 13 x 14,1 cm, Gewicht: 692 g

– EAN: 4022107925440

Preis: 319,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5449-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5449-3103.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/5eDNB9RPGYaP2wP

