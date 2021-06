Voice of the Partner: Westcon erweitert Partnerportal PartnerView um Feedbackfunktion für den Channel

Paderborn, 1. Juni 2021 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, hat sein Partnerportal PartnerView um die neue Feedbackfunktion “Voice of the Partner” erweitert. Das ab sofort auch in Deutschland verfügbare Tool ermöglicht es Channelpartnern, einfach und schnell Feedback zu Abläufen und zur User Experience zu geben, ohne die gewohnte Umgebung zu verlassen.

“Als VAD sind wir darauf angewiesen, den Finger am Puls des Channels zu halten und jederzeit zu wissen, wo unsere Partner der Schuh drückt”, erklärt Jasmin Mehrfort, Internal Sales Specialist (NC) bei Westcon. “Je schneller wir das Feedback unserer Kunden erfassen, desto schneller können wir unsere Prozesse – und damit am Ende des Tages auch die Betreuung und den Service – verbessern.” Inside Sales Specialist (SEC) Klaudius Matyssek ergänzt: “Voice of the Partner macht es unseren Partnern wirklich leicht, bei Fragen oder Problemen Kontakt aufzunehmen, ganz egal, ob sie gerade in PartnerView arbeiten oder Angebote sichten. Wir sind sehr gespannt, wie der Channel das neue Tool annehmen wird.”

PartnerView, das zentrale Partnerportal von Westcon-Comstor, ermöglicht es Resellerpartnern, ihre Kundenaccounts zu managen, Produkte und Services zu bestellen und Preise, Verfügbarkeiten und Lieferoptionen zu prüfen sowie Angebote, Renewals, Aufträge und Rücksendungen zu verwalten. Die neue Feedback-Funktion “Voice of the Partner” erweitert die Oberfläche des Portals um dedizierte Feedback-Buttons, die in die hinterlegten Angebots- und Auftragsbestätigungstemplates eingebettet sind. Kunden können so jederzeit in Echtzeit Feedback hinterlassen, ohne ihren Workflow zu unterbrechen.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

