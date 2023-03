Von rosarot bis kunterbunt: Alles blüht in der Capital Region USA

National Cherry Blossom Festival: In Washington, DC und Umgebung dreht sich vom 18. März bis 16. April 2023 alles rund um die Kirschblüte – Virginia feiert die 90. Historic Garden Week

Wenn die Tage wieder länger werden, verwandelt sich die US-Hauptstadt Washington, DC in ein rosa-weißes Blütenmeer. Gefeiert wird dieses Spektakel mit dem National Cherry Blossom Festival, das jährlich unzählige Touristen anlockt. Die Einstimmung auf den Frühling geht ab Mitte April 2023 im angrenzenden Bundesstaat Virginia weiter, wenn die Historic Garden Week ihr 90. Jubiläum feiert und Besucher bei zahlreichen Führungen die schönsten Gartenanlagen entdecken können.

Umgeben von Kirschblüten in DC

In diesem Jahr zelebriert Washington, DC das National Cherry Blossom Festival vom 18. März bis zum 16. April 2023. Dabei können sich die Gäste auf ein buntes Programm rund um die Kirschblüte freuen. Die meisten Veranstaltungen sind kostenfrei zu besuchen. Von fröhlichen Paraden und aufregenden Festivals über bewegende Konzerte und kulinarische Highlights bis hin zu traditionellen Kunstausstellungen: Viele Events stehen im Zusammenhang mit der japanischen Kultur, denn das Festival erinnert an die gute und langjährige Beziehung zwischen Japan und den USA. Bereits 1910 schenkte der Bürgermeister Tokios seinem Amtskollegen von Washington, DC 3.000 japanische Kirschbäume. Wegen Schädlingsbefall mussten jedoch viele von ihnen vernichtet werden, weshalb zwei Jahre später eine weitere Schenkung von diesmal 3.200 Bäumen erfolgte, die auch heute noch die Gegend rund um das Tidal Basin an der National Mall in ein Blütenmeer verwandeln. Diese Pracht lässt sich besonders gut während des „Peak Bloom“ bestaunen, welche in diesem Jahr zwischen dem 22. und 25. März zu erwarten ist. Weitere Informationen gibt es unter www.nationalcherryblossomfestival.org

Die Feierlichkeiten rund um den rosafarbenen Frühlingsstart erstrecken sich ebenfalls bis in das Umland von DC. So können Besucher beispielsweise mit dem Wassertaxi bis nach Alexandria, Virginia, fahren, wo ein buntes Programm an Workshops sowie spezielle Cherry Blossom E-Bike-Touren mit Pedego Electric Bikes angeboten werden. Ein weiterer Stopp mit dem Wassertaxi ist National Harbor in Maryland. Dort blühen im Frühjahr mehr als 200 Kirschbäume und das Riesenrad Capital Wheel erstrahlt im kräftigen Pink.

90. Jubiläum der Historic Garden Week in Virginia

Der Garden Club of Virginia feiert in diesem Jahr das 90. Jubiläum der Historic Garden Week. Vom 15. bis 22. April 2023 findet das Event im gesamten US-Bundesstaat Virginia statt. Dabei können Besucher an 29 Touren teilnehmen, welche die 48 Mitgliedsvereine in fünf Regionen anbieten. Diese erstrecken sich von den Ausläufern des Shenandoah Valleys bis hin zu den Stränden von Tidewater an der Eastern Shore. Die Teilnehmenden können so nicht nur die unterschiedlichen Seiten Virginias kennenlernen, sondern erhalten auch die Chance, eine Vielzahl von öffentlichen Parks, historischen Stätten und privaten Anlagen zu besichtigen. Die Historic Garden Week ermöglicht dabei den Zutritt zu über 100 privaten Häusern und Gärten. Zusätzlich werden an den verschiedenen Standorten mehr als tausend Blumenarrangements ausgestellt.

Erstmals gab es die Historic Garden Week als Blumenausstellung 1927. Damals sammelte sie eine Spendensumme von 7.000 US-Dollar für die Rettung von Bäumen ein, die Thomas Jefferson bei seinem damaligen Wohnsitz Monticello gepflanzt hatte. Mit den jährlichen Einnahmen aus der Historic Garden Week werden heute die Restaurierung und Erhaltung der historischen öffentlichen Gärten Virginias finanziert sowie Forschungsstipendien für Hochschulabsolventen vergeben.

Tickets für die Historic Garden Week gibt es online unter www.vagardenweek.org Die Preise für die Führungen liegen zwischen 30 US-Dollar und 75 US-Dollar pro Person. Alle Touren starten zwischen 9.00 und 10.00 Uhr.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

