Sie wollen ein Sedumdach kaufen und wägen Vor- und Nachteile ab? Dieser Beitrag hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen!

Gerade in Ballungsgebieten mit begrenzten Grünflächen kann eine Dachbegrünung den Wert und die Marktfähigkeit eines Eigenheims steigern. Ein grünes Dach würde über seine erwartete Lebensdauer von 40 Jahren rund 200 Sedumdach kaufen.000 US-Dollar einsparen, wovon etwa zwei Drittel auf geringere Energieausgaben zurückzuführen wären. Die wirtschaftlichen Vorteile jedes einzelnen Gründachs werden dagegen durch seine geografische Lage, Umgebung, Gestaltung und Struktur selbst bestimmt.

Hier sind einige weitere Vorteile von Gründächern!

Gründächer sparen Energie

Pflanzen absorbieren 50 % des Sonnenlichts und reflektieren 30 % davon, was bedeutet, dass die Klimaanlage nicht so stark arbeiten muss, was zu Energieeinsparungen führt. Dies wirkt sich besonders positiv auf das Klima in der Nachbarschaft Ihres Gebäudes sowie auf die Gesamttemperatur der Stadt aus. Insgesamt entspricht das einem Temperaturabfall von 3 °C im Stadtgebiet.

Hilft bei der Regenwasserbewirtschaftung

Ein Gründach trägt auch dazu bei, den Abfluss zu reduzieren und Regenwasser zurückzuhalten. Regen fällt oft durch Dachrinnen auf dem Dach eines Gebäudes, bevor er in einen Gully gelangt. Durch die Erhaltung des Wassers in den Pflanzen und Wachstumsmedien kann ein Gründach dazu beitragen, dies zu verhindern.

Darüber hinaus dienen das Wachstumsmedium und das Pflanzenmaterial als Filter, die sauren Regen neutralisieren und gleichzeitig Staub und andere Luftschadstoffe einfangen.

Verbessert die Luftqualität

In Großbritannien ist die Luftverschmutzung jährlich für über 24.000 Todesfälle verantwortlich, und sie ist ein besonderes Problem in Städten wie London und Birmingham. Im Vergleich zu herkömmlichen Dächern kann ein Gründach den Ausstoß von Sulfatdioxid um bis zu 37 % und den Ausstoß von salpetriger Säure um bis zu 21 % reduzieren.

Holen Sie sich grüne Dächer und verlängern Sie ihre Lebensdauer

Das Dachmaterial wird von Umweltfaktoren wie Regen, Wind, Sonne und Temperaturänderungen eines Gründachs abgeschirmt. Die Lebensdauer Ihres Daches verlängert sich um das Zwei- bis Dreifache und erreicht 60 Jahre oder sogar noch mehr. Innerhalb von 8 bis 21 Jahren amortisiert sich Ihre Gründachinvestition.

Es gibt Nachhaltigkeit

Eine Verringerung der Energieausgaben, eine Verlängerung der Lebensdauer Ihres Daches und eine natürlichere und nachhaltigere Ästhetik tragen alle zu einer Steigerung des Immobilienwerts bei. Die Einbeziehung von Kräutern, Gräsern, Sedum oder Wirtspflanzen in ein Gründach fördert den Lebensraum von Vögeln, Schmetterlingen und anderen Insekten, insbesondere in städtischen Umgebungen.

Nachhaltige Entwässerung

Bis zu 75 % des Wassers verdunstet in städtischen Gebieten, was die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen erhöht. Gründächer sind eine großartige Möglichkeit, dieses Risiko zu mindern. Bevor es auf natürliche Weise wieder an die Umwelt abgegeben wird, wird Wasser in Substrat und Pflanzen zurückgehalten.

Grüne Dächer bieten Schutz

Sedumdächer bieten auch Fahrrädern einen umweltfreundlichen Unterstand. Tatsächlich hält ein Fahrradschuppen mit grünem Dach Ihre Fahrräder trocken und verleiht Ihrer Landschaft einen Hauch von Farbe. Sedumdächer sind tolle Alternativen zu herkömmlichen Dächern. Sie sind nachhaltig, langlebig und hoch wirtschaftlich! Wenn Sie also daran denken, sich ein Gründach zuzulegen, ist das auf jeden Fall eine kluge Entscheidung!

Sedumdachbegruenung ist der Anbieter von Sedumdächern, direkt vom Gärnerei. Wir beliefern Privatpersonen, Unternehmen und Wohngruppen. Wir beraten Sie gerne persönlich.

Firmenkontakt

Sedumdachbegruenung

Finley Stone

Rudolf-Diesel-Strase 7

46446 Emmerich

+ 4928229113003

info@sedumdachbegruenung.de

https://www.sedumdachbegruenung.de/

Pressekontakt

Sedumdachbegruenung

Finley Shaun

Rudolf-Diesel-Straße 7

46446 Emmerich

+ 4928229113003

info@sedumdachbegruenung.de

https://www.sedumdachbegruenung.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.