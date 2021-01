Walther Trowal expandiert in den USA

Walther Trowal hat die seit 2005 bestehende Niederlassung in Grand Rapids, Michigan, erheblich erweitert und bietet den Kunden in Nord- und Südamerika “just-in-time”-Lieferzeiten für die Verfahrensmittel. Im ebenfalls erweiterten “Process Development Lab” können Anwender gemeinsam mit den Anwendungsingenieuren die Oberflächenbehandlung ihrer Werkstücke optimieren.

Mit dem Umzug in ein deutlich größeres Gebäude führt die amerikanische Niederlassung Walther Trowal LLC in Grand Rapids, Michigan zwei bisher getrennte Standorte zusammen. Auf einer Fläche von über 4.000 m² sind jetzt alle Funktionen unter einem Dach: Vertrieb, Service und Verwaltung sowie das auf die Dreifache vergrößerte Lagerfläche für Maschinen, Compounds und Verfahrensmittel.

Deutlich vergrößert hat Walther Trowal auch das mit unterschiedlichen Maschinen ausgestattete “Process Development Lab”. Hier haben die amerikanischen Kunden die Möglichkeit, die Maschinen von Walther Trowal sehr zeitnah mit ihren eigenen Werkstücken zu testen und Verfahren gemeinsam mit den Anwendungsingenieuren zu optimieren. Es verfügt neben Gleitschleif- und Strahlanlagen auch über ein Labor für die Beschichtung von Massenkleinteilen.

Im “Tech & Training Centre” veranstaltet Walther Trowal Anwender- und Weiterbildungsseminare, die besonders oft von Vertretungen, aber auch von Kunden aus Automobil und Maschinenbau, Medizintechnik sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie besucht werden.

Ken Raby, Vice President und General Manager der Walther Trowal LLC, kann jetzt noch besser auf seine Kunden in Amerika eingehen: “Wir haben unsere Lagerkapazität deutlich erhöht. So können wir unsere Kunden jetzt von Grand Rapids aus “just-in-time” mit den gängigen Verfahrensmittel und Compounds beliefern. Außerdem haben wir ständig mehrere Gleitschleifmaschinen auf Vorrat, die wir sehr schnell ausliefern können.”

Mehrere Anwendungs- und Vertriebsingenieure unterstützen von Grand Rapids aus die bereits bestehenden neun Vertretungen in den USA und Kanada, sowie das Tochterunternehmen in Queretaro, Mexiko. Dort hat die Walther Trowal LLC im Januar 2020 die Tochterfirma die Walther Trowal S.A. de C.V.” mit zunächst drei Mitarbeitern gegründet, die ebenfalls über ein umfangreiches Lager und ein Versuchslabor verfügt.

Christoph Cruse, der Vertriebsdirektor bei Walther Trowal in Haan, erläutert, warum das Unternehmen die Präsenz in den Amerikas weiter ausbaut: “Sowohl aus Nord- als auch aus Südamerika verzeichnen wir einen beständig steigenden Eingang von Anfragen und Aufträgen, beide Märkte expandieren kontinuierlich. Mit kurzen Responsezeiten, der großen Lagerkapazität und vor allem mit dem intensiven Vor-Ort-Support nehmen unsere amerikanischen Kunden uns schon seit Langem als lokalen Player wahr.”

Die Maschinen für das Gleitschleifen, Strahlen und Beschichten sowie die Compounds und kunststoffgebundenen Schleifkörper stellt Walther Trowal nach wie vor im Stammhaus in Deutschland her. Keramische Schleifkörper produziert weiterhin die Walther Trowal Ltd. in Stoke-on-Trend in Großbritannien.

Über Walther Trowal

Oberflächentechnologie vom Erfinder des Trowalisierens

Walther Trowal entwickelt und produziert seit 1931 Verfahrenslösungen für die Bearbeitung von Oberflächen. Ausgehend von der Gleitschleiftechnik – der Begriff “Trowalisieren” ist abgeleitet von “Trommel Walther” – hat Walther Trowal das Angebotsspektrum kontinuierlich erweitert.

So entstand eine Vielfalt von Anlagen und Maschinen für das Gleitschleifen und Strahlen sowie für das Beschichten von Massenkleinteilen.

Mit der Erfindung neuer Verfahren wie zum Beispiel dem Schleppschleifen oder Verfahren für die Bearbeitung additiv gefertigter Teile hat das Unternehmen immer wieder seine hohe Innovationsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Walther Trowal realisiert vollständige Systemlösungen, die sich nahtlos in verkettete Produktionsabläufe der Kunden integrieren. Das umfasst die gesamte, an die spezifischen Anforderungen der Werkstücke angepasste Verfahrenstechnik, bei der sich Maschinen und Verfahrensmittel perfekt ergänzen.

Da jedes Werkstück und jeder Produktionsablauf spezielle Anforderungen an die Prozesstechnik stellen, erarbeiten die erfahrenen Spezialisten der Versuchsabteilung gemeinsam mit den Kunden die jeweils optimale Verfahrenstechnik. Das Ergebnis: Werkstücke mit Oberflächen, die exakt den Vorgaben entsprechen … mit kurzer Bearbeitungszeit und hoher Reproduzierbarkeit.

Walther Trowal zählt zu den wenigen Herstellern, die sowohl die Maschinen als auch alle Verfahrensmittel für die Gleitschleiftechnik selber entwickeln und herstellen … zum einen die Schleifkörper aus Kunststoff oder Keramik, zum anderen die Compounds.

Das Produktspektrum umfasst auch die Peripherieeinrichtungen für das Handling der Werkstücke wie Hebe- und Kippgeräte, Förderbänder oder Rollengänge, außerdem für die Gleitschleifanlagen Trockner und Anlagen zur Aufbereitung des Prozesswassers.

Mit Austauschprogrammen für Verschleißteile, bei denen sich beispielsweise Arbeitsbehälter in einem beständigen Kreislauf bewegen, schont Walther Trowal wertvolle Ressourcen und leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion. Der schnelle Support und der weltweite Reparatur- und Wartungsservice sichern die hohe Verfügbarkeit der Anlagen.

Walther Trowal beliefert Kunden in unterschiedlichsten Branchen in aller Welt, so beispielsweise in der Automobil- und Flugzeugindustrie, der Medizintechnik und der Windenergieindustrie.

