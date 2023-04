Warum fehlt die Zahlungsbereitschaft für Journalismus?

Das Printgeschäft macht gegenwärtig noch einen Großteil des Umsatzes bei vielen Tageszeitungen aus. Zunehmend konsumieren Verbraucher jedoch auch die Onlineangebote der Zeitungen. Warum ist die Zahlungsbereitschaft für Online-Medien aber geringer? Dieser Frage geht Julian Promies in seiner Publikation „Nutzerbindung und Zahlungsbereitschaft bei Online-Medien. Effektive Strategien und Handlungsempfehlungen“ nach. Das Buch ist im September 2022 bei Academic Plus erschienen.

Obwohl das allgemeine Interesse für journalistische Inhalte auch im Internet besteht, sinkt es, sobald die Artikel hinter einer Paywall sind. Warum fehlt für Digitaljournalismus die Zahlungsbereitschaft und mit welchen Strategien können Verlage dem entgegenwirken? Julian Promies beantwortet in seinem Buch „Nutzerbindung und Zahlungsbereitschaft bei Online-Medien“ diese Fragen und gibt Handlungsempfehlungen für den Medienmarkt. Die Digitalisierung fordert auch im Journalismus neue Geschäfts- und Finanzierungsmodelle, für welche der Autor in seinem Buch Strategien findet.

Trotz steigender Abo-Zahlen ist die Leserbeziehung noch nicht loyal

Zu Beginn der Corona-Krise profitierten viele Online-Medien von hohen Reichweiten und Zugriffszahlen auf ihren Websites. Auch die Zahl abgeschlossener Abos ist während dieses Zeitraums gewachsen. Promies zeigt in seinem Buch „Nutzerbindung und Zahlungsbereitschaft bei Online-Medien“ auf, wie die Leserbeziehung nach dem Vorbild von Streaming-Plattformen gefestigt werden kann. Ist ein „Spotify für News“ die Zukunft für den digitalen Journalismus? Die von Julian Promies aufgezeigten Strategien und Handlungsempfehlungen für die deutsche Verlagslandschaft richten sich an Journalisten und Verlagsmitarbeitende. Auch für Studierende in den Bereichen Journalismus, Kommunikation und Public Relations (PR) bietet das Buch einen hohen Mehrwert und einen Blick in die Zukunft des digitalen Journalismus.

Das Buch ist im September 2022 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-71785-6).

