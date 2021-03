Was für ein Jahr! Am 25.03.2021 feiert WadE einen nie erwarteten 1. Geburtstag der Zoom Versilberer Runden!

Wohin Corona uns katapultiert hat, in die digitalen Zoom Versilberer Runden.

Corona hat die Aktivitäten für Menschen 65+ vom Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. kurz WadE genannt, nicht gestoppt sondern hat sie ins Digitale katapultiert.

„Dann treffen wir uns halt digital” – gerade für ältere Menschen oft eine Hürde. WadE wollte das ändern und bietet seit dem 25.3.2020 bis zum 24.03.2021 in über 260 Zoom Versilberer Runden ein vielfältiges Schulungs-Informations- und Bewegungsprogramm an. Über 7.400 Gäste zwischen 65 und 94 Jahren haben das Angebot genutzt. Unterstützt wurde WadE von tollen Ehrenamtlichen, dafür gebührt ein riesiges Dankeschön.

Vor Corona hat der Verein zu analogen Versilberer Runden eingeladen. Gleichzeitig wurden kurze Erklärvideos gedreht auf YouTube veröffentlicht. „Was ist ein Link?“ „Wie mache ich ein Foto?“ „Welche Apps sollte ich kennen?“ Doch dann kam im März 2020 Corona unter anderem mit Kontaktbeschränkungen. Von einem Tag auf den anderen musste WadE, wie alle Vereine, alle Präsenztermine absagen. Was konnte WadE tun, wenn er die Arbeit nicht komplett einstellen wollte?

WadE entschied sich, einen virtuellen Zoom-Raum als Senior*innen-Treffpunkt einzurichten. WadE organisiert ein vielfältiges Zoom-Programm ab 10 Uhr. Montags gibt es Sitz-Tanz, dienstags gibt es Informationen, Lesungen, Kochen u.v.m. mittwochs und freitags wird der Umgang mit digitalen Anwendungen geübt, donnerstags wird Sitz Yoga angeboten, sonntags wird gespielt und alle sechs Woche lädt ein DJ zur-Zoom-Versilberer Party ein. Aber auch die Gäste sind aktiv geworden und bieten eigen Programmpunkte an wie z.B. eine Schreibwerkstatt oder ein Ukulele Workshop. Jeweils zwischen 15 und 70 Gäste zwischen 65 und 94 Jahren aus ganz Deutschland hin und wieder auch ein über 80zig Jähriger aus Australien sind zu den Programmpunkten online. Nach und nach lernten die Senior*innen, mit Zoom umzugehen und konnten wiederum anderen Neulingen alles Wichtige dazu zu erklären. So achteten sie zum Beispiel darauf, dass alle nur den Vornamen oder einen Spitznamen verwenden und nicht ihre richtigen Namen.

Zu Ostern werden die Senioren*innen in Eigenregie Osternachmittage organisieren

Das zeigt, auch in Corona Zeiten ist Gemeinsamkeit möglich wenn die ersten digitalen Schritte bereits gewagt wurden und wenn WLAN in den Wohnungen vorhanden ist. Leider, leider können altersarme Menschen, die sich keinen WLAN Anschluss leisten können, nicht teilnehmen. Darum fordert WadE laut und deutlich, es muss eine Grundausstattung mit WLAN in allen Wohnungen/Altenheimen geben. Digitale Teilhabe darf nicht an finanziellen Mitteln scheitern

Der Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. (W.a.d.E.) hat das Ziel, die Lebensumstände alter Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Die Vereinsvorsitzende Dagmar Hirche wird aktiv unterstützt durch Helge Jans.

Unter dem Motto „Ein langes Leben soll Glück sein, keine Last!“ ist der Verein u.a. durch eigene Projekte und Themen rund um das Alter aktiv. Vor allem durch die sozialen Medien vernetzt W.a.d.E. sich eng mit Menschen aus Vereinen, Presse, Politik, Gesundheit, Wirtschaft und u.v.m, die sich mit dem Thema Alter auseinandersetzen.

„Wir versilbern das Netz“ ist die größte Kampagne von W.a.d.E. in der Menschen 65+ an Nutzung von Smartphones und Tablets und digitalen Anwendungen herangeführt werden. Über 7.000 Menschen zwischen 65 und 94 Jahren haben seit 2016 erste Schritte in den Versilberer Runden in die digitale Welt gewagt

Der Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. (W.a.d.E.) hat das Ziel, die Lebensumstände alter Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Die Vereinsvorsitzende Dagmar Hirche wird aktiv unterstützt durch Helge Jans.

Unter dem Motto „Ein langes Leben soll Glück sein, keine Last!“ ist der Verein u.a. durch eigene Projekte und Themen rund um das Alter aktiv. Vor allem durch die sozialen Medien vernetzt W.a.d.E. sich eng mit Menschen aus Vereinen, Presse, Politik, Gesundheit, Wirtschaft und u.v.m, die sich mit dem Thema Alter auseinandersetzen.

„Wir versilbern das Netz“ ist die größte Kampagne von W.a.d.E. in der Menschen 65+ an Nutzung von Smartphones und Tablets und digitalen Anwendungen herangeführt werden. Über 8.000 Menschen zwischen 65 und 94 Jahren haben seit 2016 erste Schritte in den Versilberer Runden in die digitale Welt gewagt. Seit Corona hat der WadE alle Aktivitäten in die digitale Welt verlagert und seit März 2020 konnten WadE über. 4.400 Gäste in den Zoom Versilberer Runden begrüßen



