Webbilder- Weltneuheit am Bastelmarkt

Puzzle waren gestern, Individuelle Webbilder sind das absolute Must-Have diesen Herbst

Webbilder_basteltiger.shopDruck.Design nutzt sein jahrzehntelanges Know-How im Druckbereich neu und startet diesen Herbst unter dem Namen „Basteltiger“ mit individualisierten Webbildern und neuem Bastel-Onlineshop in der Kreativbranche durch. Das Unternehmen verspricht innovativen, nachhaltigen und pädagogisch wertvollen Bastelspaß für Alt und Jung.

Weben und flechten kennt jedes Kind. Neu hier: In einem eigens dafür entwickelten Verfahren werden Fotos und Kundenmotive zu Bastelbögen aus nachhaltigem Papier. Statt „klassischem Webrahmen“ ist der Träger aus bedrucktem Papier. Gewebt wird mit nummerierten, bedruckten Papierstreifen von einer Webkante zur anderen. Rechtwinklig verkreuzt ergeben die Streifen nach und nach das ursprüngliche Motiv. Mit dem im Set enthaltenen Rahmen wird das Gewebe fixiert. Die fertigen Kunstwerke sind ein außergewöhnlicher Blickfang fürs Zimmer und ein tolles Geschenk.

Druck.Design steht seit über 30 Jahren für hochwertige Druckprodukte „Made in Oberschwaben“. Mediengestaltung, Druck und Weiterverarbeitung aus einer Hand. Geschäftsführer Frank Gebhart ist quasi in der Druckerei groß geworden und 2-facher Familienvater. Er versteht es immer wieder, den aktuellsten Anforderungen von Kunden und auch Kindern gerecht zu werden. So entstanden nebenher schon verschiedene tolle Printprodukte für Kinder. Die Individuellen Webbilder wurden in der Druckerei entwickelt und sind eine absolute Neuheit auf dem Kreativmarkt. Von der Idee am Küchentisch bis zum ausgefeilten Produkt war es ein herausfordernder Weg und Kinder und Mitarbeiter hatten viel Spaß am Testweben.

Jetzt haben endlich Kunden die Chance über die neue Homepage www.basteliger.shop ihr ganz persönliches Webbild zu erstellen. Familienfotos, Fotos von gemalten Bildern oder Urlaubsschnappschüsse können einfach hochgeladen und bestellt werden. Neben den eigenen Motiven gibt es im Shop auch Standardbilder (z.B. hochwertige Tier-und Planzenfotos) zur Auswahl.

Im Set enthalten sind die Wunschmotive, eine Webnadel, ein Rahmen um das fertige Webbild zu fixieren und die Schritt-für-Schritt Bastelanleitung.

Das Produkt ist bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet und fördert unter anderem Geduld und Feinmotorik.

Aktuell profitieren alle Besteller von einem attraktiven Herbstrabatt.

Druckerei. Kleinunternehmen. Familienbetrieb. Full Service. Made in Oberschwaben

