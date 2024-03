Weber & Partner ausgezeichnet als „Top 100 Advisors“ 2023

London, Vereinigtes Königreich, 12.03.2024

Die renommierte Unternehmensberatung Weber & Partner Strategy Consulting Ltd., unter der Führung von Geschäftsführer Dr. Petar Files, freut sich, bekannt zu geben, dass sie für das Jahr 2023 von den „Top 100 Advisors“ ausgezeichnet wurde.

Diese bedeutende Anerkennung würdigt das Engagement und die herausragende Leistung des Unternehmens in der Beratungsbranche.

Weber & Partner hat sich auf die Beratung von IT & Software Unternehmen spezialisiert und bietet umfassende Dienstleistungen zur Entwicklung und Markttechnischen Begleitung im Bereich Finance Development an.

Durch maßgeschneiderte Strategien und innovative Lösungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen und ihren Geschäftserfolg zu maximieren.

Die Auszeichnung als „Top 100 Advisors“ für das Jahr 2023 ist ein Beweis für das Engagement von Weber & Partner, Spitzenleistungen in der Unternehmensberatung zu erbringen. Dr. Petar Files, Geschäftsführer von Weber & Partner, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Wir sind äußerst stolz darauf, von den „Top 100 Advisors“ für das Jahr 2023 anerkannt zu werden. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams, unseren Kunden stets erstklassige Beratungsdienstleistungen anzubieten.“

Für das Jahr 2024 plant Weber & Partner, sein Engagement weiter auszubauen und seinen Kunden noch umfassendere Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen bleibt bestrebt, seine Position als führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen für IT & Software Unternehmen und Finance Development zu festigen.

Für weitere Informationen über Weber & Partner Strategy Consulting Ltd. und seine Dienstleistungen besuchen Sie bitte die Website unter www.weber-strategy.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@weberandpartner.com oder telefonisch unter +44-20 4577 2954.

Weber & Partner ist eine Unternehmensberatung mit Hauptsitz in London, UK. Seit 1996 spezialisiert sie sich auf europäische Unternehmensbegleitung und IT-Sektor-Entwicklung. Ihre Beratungsdienstleistungen unterstützen Unternehmen bei Expansion, Umstrukturierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse in Europa. Im IT-Bereich bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen an, um Effizienz zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Mit einem Fokus auf Professionalität und Innovation hat Weber & Partner eine Erfolgsbilanz in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden. Zukünftig strebt das Unternehmen an, sein Angebot weiter auszubauen und sich als führende Unternehmensberatung in Europa zu etablieren.

