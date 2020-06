Weissenhäuser Strand: WM-Tor wurde zum “Tor des Jahrzehnts” gewählt

17. Juni 2020 – “Das unvergessene Tor” des Abenteuer Dschungellands im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand wurde in einer Umfrage der ARD-Sportschau mit 26,64 Prozent zum “Tor des Jahrzehnts” gewählt.

“Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Tor bei uns im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand haben. Unsere Gäste können sich so einer spannenden, fußballerischen Herausforderung stellen und in ein ganz besonderes Tor schießen. Wir haben das Original-WM-Tor im letzten Jahr auf ebay ersteigert. Der Erlös wurde an ´Ein Herz für Kinder e.V.” gespendet. Seitdem steht das Tor bei uns an der Ostsee und hat schon vielen Gästen Freude bereitet”, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Bei dem unvergessenen Tor handelt es sich um das Original-WM-Tor aus dem Finalspiel im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro der Fußball-WM 2014, in das Mario Götze in der 113. Spielminute den Ball zum Siegtreffer erzielte. Mit dem 1:0 sicherte er Deutschland den Sieg gegen Argentinien.

Alle Gäste, die zukünftig den Torschuss von 2014 nachahmen und den Ball ins WM-Tor schießen, bekommen eine individuelle Urkunde mit ihrem Namen bei der Siegerehrung. Als besonderes Highlight erhalten die glücklichen Gewinner ein persönliches Erinnerungsfoto. Der Eintritt für diese Attraktion kostet 5 Euro pro Person. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de/attraktionen/dschungelland/wm-tor-2014/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand