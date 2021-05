Weltweit immer mehr zertifiziertes Palmöl

Qualitätskriterium beim Warenvergleich

sup.- Zertifizierungssysteme für die Palmölproduktion sollen die asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Anbauregionen vor illegalen Rodungen und die dort Beschäftigten vor unfairer Bezahlung schützen. Nach aktuellen Angaben des “Runden Tischs für nachhaltiges Palmöl” (RSPO) liegen die jährlichen Zuwachsraten beim Gesamtabsatz des zertifizierten Palmöls mittlerweile weltweit im zweistelligen Bereich. Das ist nicht zuletzt das Verdienst verantwortungsbewusster Verbraucher, für die der Hinweis auf nachhaltig erzeugtes Palmöl ein maßgebliches Qualitätskriterium beim Warenvergleich ist. Palmöl ist als vielseitig verwendbares Pflanzenfett eine Zutat in zahlreichen Produkten des täglichen Bedarfs. Ob Süßwaren, Margarine, Kosmetika oder Waschmittel: Branchenübergreifend setzt sich in Deutschland das Forum Nachhaltiges Palmöl e. V. (FONAP) für den Ausbau der Zertifizierungen ein ( www.forumpalmoel.org). Denn international anerkannte Regeln und deren konsequente Überwachung bieten die beste Option, sowohl Menschenrechtsverletzungen als auch die Abholzung wertvoller Regenwaldflächen zu verhindern.

