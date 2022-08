Wendeschneidplatten von POSSO Hartmetallwerkzeuge

Gewindeschneidplatten, Abstechplatten und passende Träger für spanabhebende Werkzeugmaschinen.

POSSO Hartmetallwerkzeuge ist eine Marke der GEO – Dr. Steinbach Werkzeuge GmbH & CO. KG. POSSO steht für leistungsstarke und zugleich günstige Hartmetallwerkzeuge für das wirtschaftliche Arbeiten mit spanabhebenden Werkzeugmaschinen. Die (Wende-) Schneidplatten werden in diversen Bearbeitungsmaschinen genutzt, wie Drehbänken, Standbohrmaschinen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Je nach Art der Metallbearbeitung kommen dafür unterschiedliche Hartmetallwerkzeuge zum Einsatz. Die Technik der Schneidplatten in Kombination mit passenden Haltern, Trägern und Schäften besticht dabei durch die Möglichkeit, die Platten einfach auswechseln zu können, falls eine Schneide stumpf oder beschädigt ist. Bei herkömmlichen Fräsköpfen, Bohrern, Drehmeißeln und Abstechmeißeln müssen die Werkzeuge aufwendig geschliffen oder sogar komplett ersetzt werden. Durch die Verwendung von Schneidplatten können also enorme Kosten- und Zeiteinsparungen während der Fertigung erzielt werden.

Nicht nur die Art der Zerspanungsmethode (also Drehen, Fräsen, Bohren etc.) hat Einfluss auf die Wahl des Werkzeugs, sondern natürlich auch das zu bearbeitende Material. Von Aluminium über Eisen bis hin zu hochfestem Werkzeugstahl bestehen große Unterschiede in den Materialeigenschaften und den daraus resultierenden Anforderungen an das verwendete Werkzeug, etwa in Bezug auf die Härte und die Geometrie der Werkzeugschneiden und Spanleitstufen. Mit POSSO Hartmetallwerkzeuge bietet die GEO – Dr. Steinbach Werkzeuge GmbH & CO. KG für jedes Einsatzgebiet die passende Kombination von Schneidplattenträger und Schneidplatte. Für die effiziente Zerspanung von Aluminiumlegierungen sowie Kunst- und Verbundstoffen werden beispielsweise PKD-Wendeschneidplatten (Polykristalline-Diamant-Schneidplatten) angeboten, welche sich durch eine hohe Schnittgeschwindigkeit bei sehr langen Standzeiten auszeichnen. Für die Gussbearbeitung und Zerspanung von gehärtetem Stahl finden sich im Sortiment von POSSO spezielle Keramik-Wendeschneidplatten.

Ein weiterer Vorteil des Einsatzes von Wendeschneidplatten sind die höheren Drehzahlen, die erreicht werden können. Auf diese Weise ist eine wesentlich schnellere Bearbeitung der Werkstücke möglich. Zudem kann je nach Anwendung auch der Einsatz von Kühlschmierstoffen entfallen (Trockenbearbeitung).

Noch mehr Informationen über die POSSO Hartmetallwerkzeuge finden sich auf der Webseite der GEO – Dr. Steinbach Werkzeuge GmbH & CO. KG. In dem Produktkatalog des Fachbetriebs finden sich zum Beispiel auch detaillierte Beschreibungen und Grafiken des Multifunktionswerkzeugs „MultiDreh“, welches gleich vier Aufgaben (Bohren, Innenbearbeitung, Außenbearbeitung, Plandrehen) übernehmen kann und sich dadurch optimal für den Einsatz in Bearbeitungszentren eignet.

Die GEO – Dr. Steinbach Werkzeuge GmbH & CO. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Velbert. Die Eigentümer sind bereits seit mehr als 65 Jahren in der spanabhebenden Metallbearbeitung erfolgreich tätig. 2016 wurde der seit 35 Jahren bestehende Fachbetrieb Dr. Steinbach Werkzeuge vom Namensgeber Dr. Ing. Wolfgang Steinbach an die GEO Beteiligungs GmbH übergeben. Von da wurden die Kunden unter der Marke POSSO Hartmetallwerkzeuge mit hochwertigen Schneidplatten und passenden Trägern beliefert. Liefertreue, Zuverlässigkeit und Qualität sind das Markenzeichnen der Spezialisten.

Firmenkontakt

GEO – Dr. Steinbach Werkzeuge GmbH & CO. KG

Anita Grimm

Ewald-Jochem-Straße 24a

42553 Velbert

02053 4937-88

02053 4937-89

info@posso.biz

https://www.posso.biz

Pressekontakt

TJWeb GmbH

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

02821 7203 200

presseservice@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: GEO – Dr. Steinbach Werkzeuge GmbH & CO. KG