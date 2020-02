Wenn die TEDx Bühne die 5 Sterne Redner ruft

5 Sterne Redner, die Ideen verbreiten

Neben Firmen- und Kundenveranstaltungen bei Banken, Konzernen und Unternehmen, zieht es viele Redner der 5 Sterne Redneragentur auch auf die TEDx Bühnen weltweit. Auf der TED Website und auf dem dazugehörigen Youtube Kanal werden tägliche mehrere Vorträge von TED-Konferenzen veröffentlicht. Alle diese Vorträge vereinen und verbreiten den Kerngedanken von TED: „Ideas worth spreading/ Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden“.

Alles Ted Veranstaltung erscheinen in einem einheitlichen Bild. Seit 2009 gibt es auch die Möglichkeit für unabhängige Organisationen eigene Konferenzen zu veranstalten. Diese erscheinend dann unter Namen wie TEDxVienna, TEDxBerlin oder TEDxMunich. TEDx zeichnet sich auch durch die breite Masse an Interessenten aus, spricht aber gleichzeit auch Schulen, Universitäten und Bibliotheken an.

Change-Experte Ilja Grzeskowitz ist einer der 5 Sterne Redner, der bereits im TEDx Format auf der Bühne stand. Sein Vortrag „Let“s talk about Change, Baby!“ dreht sich rund um sein Fachgebiet Change und zeigt, was Mr. Change Ilja Grzeskowitz von Cameron Diaz in Sachen Motivation gelernt hat und dass man nur am Ball bleibt, wenn man sich verändert.

Wie die richtige Gedächtnistechnik die Bildung verbessert oder wie das Gedächtnis eines Gedächtnisweltmeisters funktioniert, zeigt Dr. Boris Nikolai Konrad in seinen zwei informativen und lehrreichen TEDx Talks in den Niederlanden.

Der TEDx Talk von Extremläufer Norman Bücher passt zu seinem aktuellen Projekt: Die 2. Etappe von 7 CONTINENTS ist gestartet, in seinem Vortrag verrät der Extremsportler, warum er durch 70 Länder läuft.

Natürlich kommt auch das Thema Zukunft nicht zu kurz: Die beiden Zukunftsforscher Michael Carl und Kai Gondlach sprechen darüber, wie positiv unsere Zukunft sein wird und wie sich Städte in Zukunft anpassen werden.

Anbei weitere, spannende 5 Sterne Redner, die bereits auf den TEDx Bühnen dieser Welt begeistern durften:

-Richard de Hoop

-Stefanie Voss

-Stefan Jenzowsky

-Tobias Sudhoff

-Max Finzel

-Prof. Dr. Lothar Seiwert

-Tim Cole

-Tina Thörner

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

