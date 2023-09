Wer macht den Zahnersatz?

Passgenaue Kronen, Brücken & Co. stellen Zahntechnikerinnen und Zahntechniker in enger Zusammenarbeit mit der Zahnarztpraxis individuell für Patienten im Dentallabor her.

Seine Zahnärztin oder seinen Zahnarzt kennt jeder. Aber wer macht eigentlich den Zahnersatz? Passgenaue Kronen, Brücken & Co. stellen Zahntechnikerinnen und Zahntechniker in enger Zusammenarbeit mit der Zahnarztpraxis individuell für Patienten im Dentallabor her. Hochwertige Produkte für die Herstellung von Zahnersatz entwickelt und liefert die deutsche Dental-Industrie. Die moderne Zahntechnik vereint dabei klassisch analoges Handwerk mit digitaler Herstellung.

Ob festsitzender Zahnersatz wie Krone oder Brücke, herausnehmbarer Zahnersatz wie Teil- oder Vollprothesen sowie kieferorthopädische Geräte: Zahntechnikerinnen und Zahntechniker fertigen Zahnersatz nach Vorgaben aus der Zahnarztpraxis in vielen kleinen präzisen Schritten. Denn jeder Zahnersatz ist wie die natürlichen Zähne auch ein Unikat. „Die Herstellung von Zahnersatz ist intensive, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Zahntechniker und Zahnarzt“, erklärt Zahntechnikermeister Dominik Kruchen, Präsident des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI). Für alle Anwendungsbereiche der Zahntechnik entwickelt und liefert die deutsche Dental-Industrie hochwertige Produkte. Dabei gelten sowohl für die deutsche Dental-Industrie als auch für die Herstellung des fertigen Zahnersatzes für die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten im Dentallabor die hohen Sicherheits- und damit auch Qualitätsanforderungen der europäischen Medizinprodukteverordnung.

Zahnarzt und Zahntechniker: eingespieltes Team sichert Qualität

Wichtig ist, dass Zahnersatz exakt passt. Denn schlecht sitzender Zahnersatz kann zu Beschwerden an Zähnen und Zahnfleisch wie Schmerzen beim Kauen und Sprechen führen sowie die Lebensqualität im Alltag stark einschränken. Zudem können durch den ungleichmäßigen Druck schmerzhafte Eindrücke auf der Mundschleimhaut oder ein falscher Biss der Zähne zueinander entstehen bis hin zur Beschädigung des Zahnersatzes selbst. Die enge Zusammenarbeit der Zahnarztpraxis mit Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern in einem Dentallabor in der Nähe sowie die Ausbildungsqualität in Deutschland sichern dabei die hohe Qualität des Zahnersatzes. Denn Zahnärztin oder Zahnarzt und Zahntechnik sind ein eingespieltes Team.

Zahntechniker: schnelle und kompetente Abstimmung vor Ort

In bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, dass Zahnarzt und Zahntechnikerin gemeinsam in der Zahnarztpraxis Abstimmungen zur Herstellung von Zahnersatz individuell für die Patientin oder den Patienten vornehmen. Dies kann zum Beispiel bei der Herstellung von sehr aufwendigem Zahnersatz der Fall sein oder bei einer anspruchsvollen ästhetischen Gestaltung, die von den natürlichen Zähnen kaum zu unterscheiden ist. Auch die Auswahl eines geeigneten Materials – insbesondere wenn eine Allergie gegen bestimmte Materialien bekannt ist – kann direkt besprochen werden. Durch den engen Kontakt zwischen Zahnärztin und Zahntechniker wird jeder Schritt in der Zahntechnik von der Planung, dem ersten Abdruck bis zur Eingliederung des Zahnersatzes schnell abgestimmt. Auch wenn im Fall der Fälle mal etwas nachzubessern ist, bis der Zahnersatz exakt sitzt, erledigt dies die Zahntechnikerin vor Ort schnell und kompetent. Die Zahnärztin oder der Zahnarzt bleibt jedoch erster Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten und trägt letztendlich die Verantwortung für die Versorgung mit Zahnersatz.

