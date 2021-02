Wie kaufe ich ein Haus im Jahr 2021

Praktische Schritte für erfolgreiche Immobilientransaktionen im zweiten Jahr der Pandemie

Auch wenn sich die Welt in den letzten Monaten stark verändert zu haben scheint, haben wir gute Nachrichten – Sie haben jetzt im Jahr 2021 jede Chance, Ihr Traumhaus zu kaufen! Wie kann man diese Anschaffung – vielleicht die wichtigste Ihres ganzen Lebens – mit Bedacht, ohne Stress und Druck durchführen, insbesondere in dieser Zeit der Unsicherheit und Sorge? Zunächst müssen Sie ehrlich zu sich selbst sein und Ihre finanzielle Situation richtig einschätzen. Für einige gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um ein Haus zu kaufen. Für andere ist es leider die entgegengesetzte Richtung.

– Bereiten Sie sich auf den erforderlichen Fortschritt vor

Sparen Sie so viel, wie es notwendig ist (oder noch mehr). Es mag wie etwas erscheinen, das Sie überwältigt, aber es ist gut, einen Plan zu haben. Je mehr Geld Sie für diese erste Zahlung haben, desto besser. Informieren Sie sich im Voraus über die gewählte Kreditmethode, wenn Sie beim Kauf nicht den vollen Betrag direkt aus Ihrer eigenen Tasche bezahlen.

– Stellen Sie klar fest, wie viel Sie sich leisten können

Diese Schätzung hilft Ihnen bei allen zukünftigen Schritten. Beachten Sie alle Kosten, die anfallen wie z. B. Steuern, Provisionen usw. Berücksichtigen Sie die dringende Ausstattung für Haus, Hof oder Garten.

– Seien Sie flexibel

Bevor Sie anfangen Häuser zu besichtigen, die zu Ihnen passen, nehmen Sie sich Zeit und erstellen Sie eine Liste der Dinge, die Sie in Ihrem neuen Zuhause benötigen und genießen würden, aber nicht unbedingt brauchen. In vielen Regionen Deutschlands ist der Immobilienmarkt äußerst wettbewerbsintensiv. Priorisieren Sie also Dinge, die Sie nicht ändern können oder die sich nicht leicht ändern lassen, wie z. B. Standort und Anzahl der Schlafzimmer.

– Die Haussuche beginnt

Wenn Sie gut vorbereitet sind, wird es einfacher, Ihr Traumhaus zu finden. Machen Sie eine Liste der Notwendigkeiten für den Kauf eines Hauses, wie z. B. die Preisspanne, die Fläche, die Anzahl der Schlafzimmer und Badezimmer, den Zustand des Hauses, die Nachbarschaft und die Wertentwicklung dieser Immobilie.

Denken Sie auch daran – Sie, Ihre Familie oder Ihre Stadt könnten möglicherweise unter Quarantäne gestellt werden. Möchten Sie in Ihrem neuen Zuhause festsitzen? Viele Käufer ziehen genau deswegen in größeren Häuser, da Sie es einfach nicht mehr ertragen, auf kleinem Raum platziert zu werden.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind persönliche Besuche schwieriger. Glücklicherweise können Interessenten Häuser online besichtigen. Zwischen Videotouren, Videoanrufen und Fotos ist die virtuelle Tour fast so gut, wie eine Vorbesichtigung. Wenn möglich, können Sie sogar durch die Nachbarschaft fahren, um die Atmosphäre der Gegend zu “fühlen”.

Sobald Sie das Haus gefunden haben, das Sie kaufen möchten, kann der Immobilienmakler dem Verkäufer ein Kaufangebot senden. Das Formular enthält viele notwendige Details, bevor die Transaktion abgeschlossen wird.

Arbeiten Sie mit Carpaten Immobilien zusammen – Sie können Häuser, Wohnungen, Grundstücke und Gewerbeimmobilien im In- und Ausland kaufen, verkaufen oder vermieten. Die professionellen Dienstleistungen von Carpaten Immobilien werden jedes Jahr von Dutzenden von Kunden in ganz Deutschland geschätzt.

– Überspringen Sie nicht die Hausinspektionsphase

Wenden Sie sich an Fachleute, um sicherzustellen, dass alles “an Ort und Stelle” ist – von Wärme-, Heizungs- und Elektroinstallationen, über Kanalisation bis hin zu kritischen Bauproblemen, Schädlingen usw.

Aufgrund der Pandemie kann es länger als gewöhnlich dauern, bis Sie Ihr Traumhaus gefunden haben. Zusammen mit einem professionellen Team von Immobilienmaklern wird das Endergebnis jedoch zeigen, dass die gesamte Arbeit nicht umsonst war!

Durch langjährige Erfahrung in dem Immobilienbereich ist es dem Team von Carpaten Immobilien gelungen, eine Vielzahl von Vermittlungen im Immobilienbereich erfolgreich abzuschließen. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Bewertungen Einzelpersonen, Familien und Kapitalanlegern dabei geholfen haben, ihre Immobilienprojekte erfolgreich abzuschließen.

Unsere Spezialgebiete sind vielfältig – von Verkauf, Vermietung oder Immobilienvermittlung, bis hin zu Immobilienbewertungen jeglicher Art, Beratung, Vermittlung und Immobilienverwaltung. Die Meinungen der Kunden sagen oft mehr, als wir je sagen könnten. Hunderte von Kunden haben Ihre Bewertung über Carpaten Immobilien abgegeben. Überzeugen Sie sich selbst.

Kompetenz, Professionalität, Schnelligkeit

Was unterscheidet uns? Wir sind stolz darauf, zu den Profis auf diesem Markt zu gehören, die Anlageobjekte nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland anbieten. Darüber hinaus gehören wir zu den wenigen Immobilienagenturen, die kostenlose Immobilienbewertungen anbieten! Besuchen Sie unsere Homepage, um zu erfahren, welche kostenlosen Service wir für diejenigen bereitstellen, die sich für uns entscheiden.

Hunderte unvergleichbare Anzeigen werden detailliert dargestellt sowie Fotos und virtuelle 360 Grad Rundgänge! Weil wir Wert darauflegen, dass Sie einfach, schnell und in höchster Qualität alles über eine bestimmte Immobilie erfahren sollen.

Sie finden uns in unseren Büros in München, Berlin, Hamburg und Gangkofen. Gerne kommen wir auch direkt zu Ihnen nach Hause.

Informationen, die uns alle stark und erfolgreich machen können.

Mit freundlichen Grüßen

Firmenkontakt

Carpaten Immobilien

Adriana Sarca

Verdistraße 47

81247 München

08952065720

info@carpatenimmo.de

https://carpatenimmo.de/

Pressekontakt

CARPATEN IMMOBILIEN

Adriana Sarca

Verdistraße 47

81247 München

08952065720

info@carpatenimmo.de

https://carpatenimmo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.