Wie Sie Ihr Haus im Jahr 2021 schneller verkaufen können

Jetzt, zu Beginn des Jahres, haben Sie vielleicht Ihre Finanzen sowie Ihren Lebensstil überdacht und die große Entscheidung getroffen, Ihr Haus zu verkaufen. Vielleicht haben Sie beschlossen, Ihr Zuhause zu verkleinern oder überlegt, aus der Großstadt zu ziehen, weil Sie in Homeoffice arbeiten können. Vielleicht möchten Sie einfach woanders wohnen. Was auch immer der Grund sein mag, Sie sind bereit zu verkaufen. Bei so vielen zu berücksichtigenden Dingen kann der Verkauf eines Eigenheims ein überwältigender Prozess sein, insbesondere während einer Pandemie.

Sie können unsere Top-Tipps lesen, um einen schnellen Verkauf im neuen Jahr zu genießen

Hier sind einige einfache Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihr Haus einfacher und schneller zu verkaufen, unabhängig von Ihren wirtschaftlichen Aussichten. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen beim Verkaufsprozess helfen können.

1. Aussehen verkauft – stellen Sie sicher, dass das Haus von seiner besten Seite aussieht

Stellen Sie sicher, dass das ganze Haus sauber, ordentlich und frei von Schmutz oder Müll ist (kaufen Sie Aufbewahrungslösungen – Kisten, Regale usw.). Dies sollte potenziellen Käufern ein klareres Bild davon geben, wie sie diesen Raum nutzen würden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, können Sie professionellen Rat einholen.

Dies gilt auch für die Außenseite des Hauses – Terrasse, Innenhof, Garten. Entfernen Sie Unkraut, mähen Sie die Bäume, reinigen Sie den Schmutz von außen, kümmern Sie sich um das Gras, setzen Sie Blumen ein – sicher werden Sie das Bild des Hauses radikal verändern!

Bringen Sie mehr Licht ins Haus – niemand mag dunkle Häuser – Sie können die weiße Decke neu streichen, eine hellere Farbe an den Wänden wählen (möglicherweise neutraler), Spiegel hinzufügen, neue Lichter hinzufügen und verbrannte oder sehr schwache Glühbirnen ersetzen. Fügen Sie weiße Akzente hinzu (sichtbare weiße Handtücher, weiße Blumen), ordnen Sie die Möbel geschmackvoll an, reinigen Sie sie sogar chemisch (Teppich, Teppiche, Sofas usw.), polieren Sie den Boden und entfernen Sie Staub von der Stelle, an der er sich möglicherweise versteckt.

Wenn das Haus leicht beschädigt ist, sollten Sie einige Renovierungsarbeiten in Betracht ziehen. Es ist jedoch eine gute Idee, die Meinung eines Immobilienmaklers einzuholen, um festzustellen, ob sich die Kosten lohnen.

Richten Sie im Kontext der aktuellen Pandemie und der Arbeit von zu Hause einen Raum als Homeoffice ein.

2. Seien Sie strategisch in Bezug auf den geforderten Preis

Sie sollten den Wert des Eigenheims anhand der jüngsten Marktaktivitäten in der Region untersuchen und dann lokale Immobilienmakler einladen, die Ihre Immobilie bewerten.

3. Ordnen Sie die Dokumente an

Wenn die Hausdokumente früher sortiert werden, können die Dinge schneller gehen.

4. Bewerten Sie erneut, wenn Ihre Immobilie nicht verkauft wird

Wenn die Immobilie schon länger auf dem Markt ist und Sie kein Kaufangebot erhalten haben, sprechen Sie mit dem Makler und bedenken Sie die Dinge, die Sie benachteiligen. Möglicherweise müssen Sie Ihren Preis senken oder bessere Fotos für Online-Angebote oder für das Hauptbild verwenden.

5. Finden Sie einen Immobilienmakler

Gemeinsam können Sie einen Aktionsplan für den Verkauf des Hauses erstellen – besprechen Sie einen Zeitplan, Preisdetails und eine Online-Auflistung des Hauses. Entdecken Sie jetzt die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Carpaten Immobilien München, Berlin oder Hamburg.

Viel Glück!

Durch langjährige Erfahrung in dem Immobilienbereich ist es dem Team von Carpaten Immobilien gelungen, eine Vielzahl von Vermittlungen im Immobilienbereich erfolgreich abzuschließen. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Bewertungen Einzelpersonen, Familien und Kapitalanlegern dabei geholfen haben, ihre Immobilienprojekte erfolgreich abzuschließen.

Unsere Spezialgebiete sind vielfältig – von Verkauf, Vermietung oder Immobilienvermittlung, bis hin zu Immobilienbewertungen jeglicher Art, Beratung, Vermittlung und Immobilienverwaltung. Die Meinungen der Kunden sagen oft mehr, als wir je sagen könnten. Hunderte von Kunden haben Ihre Bewertung über Carpaten Immobilien abgegeben. Überzeugen Sie sich selbst.

Kompetenz, Professionalität, Schnelligkeit

Was unterscheidet uns? Wir sind stolz darauf, zu den Profis auf diesem Markt zu gehören, die Anlageobjekte nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland anbieten. Darüber hinaus gehören wir zu den wenigen Immobilienagenturen, die kostenlose Immobilienbewertungen anbieten! Besuchen Sie unsere Homepage, um zu erfahren, welche kostenlosen Service wir für diejenigen bereitstellen, die sich für uns entscheiden.

Hunderte unvergleichbare Anzeigen werden detailliert dargestellt sowie Fotos und virtuelle 360 Grad Rundgänge! Weil wir Wert darauflegen, dass Sie einfach, schnell und in höchster Qualität alles über eine bestimmte Immobilie erfahren sollen.

Sie finden uns in unseren Büros in München, Berlin, Hamburg und Gangkofen. Gerne kommen wir auch direkt zu Ihnen nach Hause.

Informationen, die uns alle stark und erfolgreich machen können.

Mit freundlichen Grüßen

