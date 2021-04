Wiedereröffnung der Grand Palladium Hotels & Resorts

Am 30. April 2021 werden die Grand Palladium Hotels & Resorts auf Ibiza wiedereröffnet

Palladium Hotel Group kündigt die Eröffnung des Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa für den 30. April an. Dies ist das erste Hotel des Unternehmens, das in diesem Sommer seine Pforten auf Ibiza öffnet.

An der bekannten Playa d’en Bossa auf Ibiza wird das Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa die Sommersaison eröffnen, gefolgt vom Grand Palladium White Island Resort & Spa und anderen Häusern der Gruppe. Die Hotels der Palladium Hotel Group bieten Paaren, Familien und Freunden die optimale Möglichkeit, die Insel Ibiza in diesem Sommer zu genießen.

Die Grand Palladium Hotels & Resorts schaffen die idealen Bedingungen für ihre Gäste, um in einer sicheren Umgebung zu entspannen. Dazu bietet das Infinite Indulgence® All-Inklusiv-Angebot grenzenlosen Genuss mit viel Liebe zum Detail. Darüber hinaus können Gäste dank des Dine Around-Programms aus einem der drei À-la-carte-Restaurants und sieben Bars des Resorts wählen, deren Reservierungssysteme und Speisekarten vollständig digitalisiert wurden und über die App des Hotels zugänglich sind.

Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen

Das erste Ziel der Palladium Hotel Group ist es, den Menschen immer in den Mittelpunkt zu stellen, damit die Gäste einen unbeschwerten Urlaub genießen können. Aus diesem Grund steht den Gästen des Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa und des Grand Palladium White Island Resort & Spa ein On-Demand-Service zur Verfügung, der sowohl die Entnahme von COVID-Tests als auch die anschließende Analyse und die Zustellung der Ergebnisse an den Kunden ermöglicht. Dabei handelt es sich um Antigentests mit Ergebnissen in weniger als einer Stunde und um PCR-Tests mit Ergebnissen in weniger als 24 Stunden, die innerhalb der Einrichtungen des Resorts von einem der renommiertesten Labors auf Ibiza durchgeführt werden.

Alle Hotels der Gruppe verfügen über ein strenges Hygiene-Protokoll, das von der Firma SGS zertifiziert ist.

Ein Plus an Gastronomie und Wellness mit dem Palladium Premium Experience Pack

Um ein noch individuelleres Gasterlebnis zu ermöglichen, bieten die Grand Palladium Hotels & Resorts diesen Sommer das “Palladium Premium Experience Pack” an. Mit dieser Option haben die Gäste bevorzugten Zugang zu À-la-carte-Restaurantreservierungen und einer zusätzlichen Auswahl an Premium-Getränken. Das Upgrade-Paket ist direkt im Hotel buchbar. Diejenigen Gäste mit einer größeren gastronomischen Neugier, die sich für das “Palladium Premium Experience Pack” entscheiden, werden die große Vielfalt der Restaurants der Gruppe in der Gegend von Playa d’en Bossa entdecken und erhalten dort einen Rabatt von 10 %. Schließlich sichert das Paket Wellness-Liebhaber den kostenlosen Zugang zum Hydrotherapie-Kreislauf des Zentropia Palladium Spa & Wellness-Zentrum. Zudem genießen sie Priorität bei der Buchung von Zeitfenstern für Massagen und Behandlungen.

Bilder des Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa finden Sie unter diesem Link.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium-Hotelgruppe zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM).

www.palladiumhotelgroup.com

