Wissenschaft muss verständlich kommuniziert werden

Scientific Storytelling Experte Thomas Frei erhält Excellence Award bei Speaker Slam

Am 16. November 2023 fand zum dritten Mal der Internationale Speaker Slam in Wiesbaden statt. In diesem Jahr erstmals als Doppel-Speaker-Slam auf zwei Bühnen mit insgesamt über 200 Teilnehmern. Das ist Weltrekord. Fast 6 Stunden lang boten die Finalisten aus 27 Ländern ein Feuerwerk an Ideen, Inspirationen und persönlichen Lebensgeschichten. Zum Nachdenken, zum Mut machen und zum Nachmachen.

Aus Sachsen stellte sich der Scientific Storytelling Experte Thomas Frei den Herausforderungen des Speaker Slams: In nur 4 Minuten Redezeit müssen die Teilnehmenden es schaffen, das Publikum und die Jury von ihrer Idee zu überzeugen. PowerPoint, Spickzettel und andere Hilfsmittel waren nicht erlaubt.

In seiner Rede warb Thomas Frei für mehr Verständlichkeit in der Kommunikation von Wissenschaft. Seine These: Wissenschaftskommunikation braucht weniger „content first!“ und mehr „audience first!“. Weniger Fokus auf den Inhalt und mehr Fokus auf die Menschen, die sich für den Inhalt interessieren. So fasziniert mancher Wissenschaftler von dem eigenen Thema sein mag, sollte er immer daran denken, wieviel sein Gegenüber überhaupt in der Lage ist, zu erfassen, zu verdauen und sich zu merken. Dieses Thema wird gerade in einer komplexer werdenden Welt wichtiger. Nur wem es gelingt, verständlich zu sein, dessen Idee wird am Ende überhaupt noch gehört.

Sein Vortrag erhielt großen Beifall vom Publikum und Anerkennung bei der Jury. Besonders gefiel seine bildhafte Sprache, um mit einem Augenzwinkern die Augen zu öffnen für das nur scheinbar Selbstverständliche: Wer sich die Mühe macht, verständlich zu sein, der wird verstanden. Thomas Frei wurde mit einem der begehrten Excellence Awards ausgezeichnet.

Thomas Frei – Scientic Storytelling Expert, Autor, Speaker

Kontakt

Thomas Frei

Thomas Frei

Albert-Kunze-Weg 28

01855 Sebnitz

035971-669377



http://www.thomas-frei.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.