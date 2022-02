WLAN der nächsten Generation: die neuen devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Kits

Aachen, 3. Februar 2022 – Modernes Home Entertainment ist nur so gut wie das heimische WLAN. Der Aachener Hersteller devolo präsentiert jetzt zwei neue Mesh Kits für das perfekte

WiFi-Upgrade – mit neuesten Wi-Fi 6-Features, moderner Mesh-Technologie und dem schnellsten Powerline-Standard G.hn. Mit den neuen Mesh Kits können im Wohnzimmer die neuen Lieblingsfilme butterweich in 4K oder sogar 8K gestreamt werden, während der Nachwuchs beim Gaming die Online-Highscore-Listen abräumt und im Home-Office die wichtige Videokonferenz unterbrechungsfrei über die Bühne geht. Die neuen devolo Kits enthalten zwei beziehungsweise drei WLAN 6 Powerline-Adapter. Deshalb kann mit den neuen devolo Kits im Handumdrehen ein natives WLAN 6 Mesh-Netzwerk installiert und das veraltete WLAN des Routers abgeschaltet werden.

Home Entertainment benötigt ein starkes WLAN

Von Filmen und Musik über Serien bis hin zu Videospielen stehen über das Internet zahlreiche Multimedia-Inhalte auf Knopfdruck bereit. Das Problem: Zeitgleich mit diesem Angebot wächst auch die Anzahl der online angebundenen Endgeräte. Das erhöhte Datenvolumen wird mehr und mehr zur Herausforderung für herkömmliche Router. Entweder, weil in die Jahre gekommene Modelle viele Endgeräte nicht gleichzeitig bedienen können – oder weil Routern mit zunehmender Entfernung schlichtweg die sprichwörtliche Puste ausgeht.

Das kinderleichte Upgrade auf Mesh-WLAN

Mit den Magic 2 WiFi 6 Mesh Kits bietet devolo die passende Lösung, um Heimnetzwerke bequem zu modernisieren. Die handlichen Adapter verwandeln jede Steckdose in einen Highspeed-Zugangspunkt mit modernstem WLAN. Für konstant hohe Datenraten sorgt dabei die smarte Kombination innovativer Technologien: Während die Adapter ein stabiles Mesh-WLAN nach WiFi-6-Standard im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband aufspannen, sorgt der Powerline G.hn-Backbone für eine robuste Verbindung, die sich nicht durch Wände und Decken aufhalten lässt.

Die Lösung ist einfach genial und gleichermaßen genial einfach: Ausgestattet mit echtem „Plug & Play“-Komfort verbinden sich die Adapter per Autopairing vollautomatisch miteinander und stellen ein hochmodernes drahtloses Heimnetzwerk zur Verfügung. Das WLAN des Routers kann und sollte nach der Installation abgeschaltet werden, um ein perfekt aufeinander abgestimmtes WiFi 6-Heimnetz zu erstellen.

Das smarte Heimnetzwerk

So wird selbst das baufälligste Drahtlosnetzwerk im Handumdrehen durch ein modernes WLAN mit Mesh-Komfort ersetzt. Dazu gehört beispielsweise Airtime Fairness, um schnellen Endgeräten mehr Sendezeit (Airtime) zur Verfügung zu stellen. Bandsteering verbindet Endgeräte automatisch mit dem besten Frequenzband, um das Funknetz smart zu managen. Access Point Steering und Client Steering wiederum sorgen stets für eine unterbrechungsarme Verbindung, indem alle Endgeräte automatisch mit dem stärksten WLAN-Zugangspunkt verbunden werden – selbst dann, wenn sich Nutzer zum Beispiel mit Smartphone, Tablet oder Notebook durch Wohnung und Haus bewegen.

Modern, moderner, WiFi 6

Zudem profitiert das Heimnetz von den Vorteilen, die der aktuelle WiFi-6-Standard (auch WLAN ax genannt) mit sich bringt. Dazu gehört vor allem OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Dabei handelt es sich um eine Modulationstechnologie, die verfügbare Frequenzen effizienter nutzt.

Dank bi-direktionalem MU-MIMO werden auch mehrere Endgeräte gleichzeitig optimal angebunden. Dies ist für moderne Haushalte besonders wichtig, weil die Zahl der WLAN-Endgeräte von Jahr zu Jahr zunimmt. Die im Vergleich zu herkömmlichen Netzen deutlich optimierte Target Wake Time (TWT) steuert den Funkverkehr besonders effizient und schickt Geräte länger „schlafen“, die gerade keine Verbindung benötigen. Durch das regelmäßigere und längere Pausieren des Funkverkehrs werden Energie und Batteriekapazität gespart.

Preise und Verfügbarkeit

devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh ist ab sofort in zwei verschiedenen Varianten verfügbar: Das Starter Kit enthält zwei Wi-Fi-Adapter zum Preis von 349,90 Euro (inkl. MwSt.). Das devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Multiroom Kit bietet für die Abdeckung größerer Wohnflächen gleich drei Wi-Fi-Adapter zum Preis von 499,90 Euro (inkl. MwSt.). Die Geräte sind vollständig kompatibel zu allen anderen Produkten der devolo Magic-Reihe und sämtlichen gängigen Routern. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie. Kostenlos verfügbar ist die devolo Home Network App für iOS und Android. Sie begleitet den Nutzer Schritt für Schritt durch die Einrichtung und ermöglicht nach der Inbetriebnahme kinderleicht die Verwaltung des Heimnetzes. So ist die moderne Technologie auch Nutzern zugänglich, die sich kaum bis gar nicht mit Netzwerktechnik auskennen.

devolo sorgt für smarte Vernetzung und inspiriert Privatkunden sowie Unternehmen, die Möglichkeiten unserer digitalen Welt zu nutzen. Millionenfach bewährte Heimvernetzungslösungen von devolo bringen Highspeed-Internet und perfektes Mesh-WLAN in jeden Winkel von Haus und Wohnung – ganz einfach über das Stromnetz. Im professionellen Bereich wird mit devolo die Vision des umfassend vernetzten Internet of Things Realität. Ob in Industrieprojekten oder in der sich wandelnden Energiebranche: Wo hoch sichere, leistungsstarke Datenkommunikation gefragt ist, setzen Partner auf devolo. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

