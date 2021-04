Yanmar-Maschinen sind im Kompaktbereich erstklassig

Eberhard Bau AG testet Leistungsfähigkeit verschiedener Hersteller und entscheidet sich für Yanmar.

Zürich, 13.04.2021 – Die Maschinen von Yanmar Compact Equipment EMEA (Yanmar) überzeugen auf ganzer Linie – dies wurde beeindruckend bei einem umfangreichen Leistungsvergleich unter Beweis gestellt. Die Eberhard Bau AG (Eberhard) entschied sich vor einem Jahr, ältere Maschinen durch Raupenbagger zu ersetzen, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Auf den anspruchsvollen Baustellen in der gesamten Schweiz sollten robustere und umweltfreundlichere Baumaschinen eingesetzt werden. Zu diesem Zweck evaluierte das Unternehmen Kompaktmaschinen verschiedener Hersteller in einem Testverfahren. Das Ergebnis: Eberhard erwarb zehn kompakte Raupenbagger bei Yanmar-Händler RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG (RUBAG) – denn Yanmar überzeugt mit Leistung und Qualität, Yanmar-Händler RUBAG mit erstklassiger Beratung & Serviceleistungen.

Eberhard ist seit über 65 Jahren Spezialist für Tiefbau, Rückbau, Altlastsanierungen und Baustoffrecycling; die von Eberhard eingesetzten Maschinen müssen in allen diesen Anwendungsbereichen überzeugen. Bei seiner Suche ermittelte das Bauunternehmen zunächst anhand verschiedener Parameter, welche Maschinen infrage kamen – darunter Abmessungen und Motorleistung. Die vier Hersteller, die die Anforderungen am besten erfüllten, lud das Bauunternehmen in das firmeneigene Kieswerk ein. Hier wurden Leistung, Flexibilität und Ausstattung der Maschinen in einem zweitägigen Verfahren getestet. Dabei brachte Yanmar-Händler RUBAG die Raupenbagger SV100-2PB und ViO57 ins Rennen.

An Tag 1 testeten die Baumaschinenführer von Eberhard die Tauglichkeit der Maschinen in der praktischen Anwendung. Es wurden unter anderem alle Bagger nebeneinandergestellt und unter Bewegung eines Betonelements ermittelt, welcher Bagger die größte seitliche Ausladung hat. Zudem wurden Probeplanierarbeiten durchgeführt und steile Böschungswinkel angefahren, um die Kraft des Fahrwerkes zu testen. Auch wurden verschiedene Kriterien zur Ermittlung von Leistungsfähigkeit, Bedienkomfort und Wartungsfreundlichkeit anhand von Bewertungsbögen evaluiert. Es wurden Noten vergeben für: Anordnung der Bedienelemente, Komfort/Platz, Leistung Kraft, Hub- und Reißkraft, Fahren, Schwenken, Qualität der Verarbeitung, Maschinendesign, Hydraulik, Verrohrung, Anordnungen und Zugänglichkeit für die tägliche Wartung.

An Tag 2 folgten Tests durch das Werkstattpersonal, das die Maschinen in puncto Servicefreundlichkeit überprüfte. Im Einzelnen betraf dies die Verlegung und das Material der Schlauchsysteme, die Zugänglichkeit der Servicekomponenten, die Auswechselbarkeit der Hydraulik, die Komplexität der Elektronik sowie die Anordnung der Hydraulikkomponenten. Auch hierbei wurden die Testergebnisse anhand von Bewertungsbögen erfasst und ausgewertet.

Das Ergebnis ist klar: Yanmar-Maschinen sind die Testsieger und überzeugen mit den besten Noten. Yanmar-Maschinen eignen sich für die anspruchsvollen Bedarfe von Eberhard am besten.

Dabei beeindrucken die Maschinen des Herstellers aus Japan mit ihrer Bauweise, guter Standfestigkeit und einfacher Bedienung. Darüber hinaus punktet der SV100-2PB insbesondere mit Kraft und Feinfühligkeit, guter Planierfähigkeit, feiner Ansteuerung und starkem Schwenkmotor. Der ViO57-6B sticht durch sein feinfühliges Hydrauliksystem hervor, außerdem durch seine Kompaktheit, das schmale und spritzige Design sowie hohen Fahrkomfort.

“Für uns stehen die Bedürfnisse unserer Kunden stets im Mittelpunkt. Wir haben die Maschinen für Eberhard komplett individuell konfiguriert. Sie sind voll ausgestattet und somit optimal auf alle Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten”, sagt Nicolas Sameli, Geschäftsleitung bei RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG.

“Die Yanmar-Maschinen haben uns mit ihrer Leistungsfähigkeit und der einfachen Handhabung in der Anwendung überzeugt,” erklärt Silvan Eberhard, Leiter Logistik bei den Eberhard-Unternehmungen und ergänzt “Zudem fühlen wir uns durch RUBAG bestens betreut. RUBAG ist in der gesamten Schweiz aktiv – genau wie wir. So bekommen wir an sämtlichen Einsatzorten erstklassigen Service.”

In der Folge des Auswahlverfahrens erwarb Eberhard insgesamt zehn kompakte Raupenbagger der Typen SV100-2PB mit Gelenkausleger, ViO38-6B und ViO57-6B sowie diverse Anbauwerkzeuge und zahlreiche Ersatzteile für die eigene Werkstatt. Der Yanmar-Händler stattete die Maschinen zudem bedarfsgerecht aus für noch mehr Flexibilität in der Anwendung: Eine Hub- und Schwenkbegrenzung ermöglicht ein Arbeiten auf engstem Raum; durch Schnellwechsler können Anbauwerkzeuge schnell und unkompliziert gewechselt werden. So können die Maschinen auf den Baustellen verschiedenste Aufgaben erfüllen. Für eine besonders umweltschonende Anwendung verfügen die Maschinen über Bio-Öl (Panolin HLP Synth. 46) und Dieselpartikelfilter bzw. EU-Stufe-V-Motoren, darüber hinaus über Klimaanlagen und Zusatzbeleuchtungen.

Yanmar Compact Equipment EMEA baut und vertreibt kompakte Baumaschinen für den Straßen- und Tiefbau, den Galabau und die Landwirtschaft. Die Produktionsstätten befinden sich in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, Fukuoka, Japan und in Crailsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Die Vertriebszentrale für Europa liegt im französischen Bezannes bei Reims. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa.

