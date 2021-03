ZACO A10 – Smart Saugen und Wischen mit Laser-Präzision

Der neue ZACO A10 Saug- und Wischroboter verfügt über eine integrierte 360° Laser-Navigation mit präziser Kartendarstellung, durch die er sich optimal an verschiedene Räumlichkeiten anpasst. Durch seine kompakten Abmessungen reinigt er auch unter niedrigen Möbeln. Er kann per App, Fernbedienung oder Sprachbefehle gesteuert werden und fügt sich nahtlos in jedes Smart Home ein. Individuelle Design-Skins ermöglichen eine optische Anpassung an die Wohnumgebung und den Geschmack der Nutzer. Die unverbindliche Preisempfehlung des ZACO A10 beträgt 469,99 Euro (inkl. MwSt.).

Gelsenkirchen, 5. März 2021 – Schränke, Hundekörbchen, Stuhlbeine, Topfpflanzen, der Lieblings-Teddy der Kinder – Hindernisse am Boden sind so einzigartig wie das Zuhause selbst. Das ist nicht nur beim nächtlichen Gang zum Kühlschrank eine Herausforderung, auch Saugroboter müssen sich immer wieder neu auf die aktuelle Raumsituation einstellen. Kein Problem für den neuen ZACO A10 Saug- und Wischroboter mit integrierter 360° Laser-Navigation. Diese leitet ihn besonders präzise durch die ganze Wohnung – bei Bedarf auf bis zu drei Etagen – und kartographiert nebenbei das Zuhause für eine noch effizientere Reinigung aller Böden.

Smarter Putzen mit Plan und Präzision

In der kostenlosen ZACO HomeApp für iOS und Android kann der Besitzer dann von überall aus festlegen, welcher Raum zu welcher Zeit gereinigt werden und welche Bereiche der ZACO A10 dabei aussparen soll. Der smarte Haushaltshelfer vermeidet durch seine präzisen Sensoren zuverlässig Kollisionen oder Stürze und weiß immer genau, in welchem Zimmer er gerade putzt, wo er bereits unterwegs war und wie er bei Bedarf zurück auf seine Ladestation findet. Zusätzlich zur intuitiven App-Steuerung verfügt der A10 über eine Fernbedienung und kann über Amazon Alexa oder Google Home per Sprache gesteuert werden.

Beseitigt kraftvoll Staub und Haare

Durch den großen 450ml Staubtank mit Zyklon-Technologie beseitigt der ZACO A10 mühelos Staub und Haare ohne Saugkraftverlust – was ihn ideal für Tierbesitzer macht. Dabei lassen sich sowohl die Geschwindigkeit der Seitenbürsten als auch die Saugkraft stufenlos in der App regulieren, um den Roboter noch besser an seine Reinigungsaufgaben anzupassen.

Vibrierende Wischplatte reinigt zuverlässig und schonend

Weil nicht nur jeder Boden anders ist, sondern auch jede Verschmutzung, bringt der A10 darüber hinaus die innovative Wischfunktion seiner smarten Geschwister von ZACO mit. Diese wird durch einen einfachen Wechsel des Tanks aktiviert. Eine pulsierende Bodenplatte sowie das optimierte Gewicht sorgen dafür, dass der Roboter auch hartnäckige Verschmutzungen beseitigt. Dabei umfährt er automatisch empfindliche Teppichböden und stoppt die Wasserzufuhr, solange er stillsteht.

Gewinnt jeden Möbel-Limbo…

Obwohl im Gehäuse des ZACO A10 die neueste Technik auf dem Gebiet der Saug- und Wischroboter verbaut wurde, bleibt das Gerät mit nur 92mm außerordentlich flach. So erreicht der Roboter mühelos auch schwer zugängliche Stellen unter Schränken, Betten und Couchtischen.

… und sieht dabei hervorragend aus!

Auch wenn der ZACO A10 auf Wunsch diskret seinen Dienst verrichtet, während die Besitzer außer Haus sind, muss sich der stylishe Saug- und Wischroboter keineswegs verstecken. Er kann bei Bedarf mit individuellen Design-Skins in verschiedenen Farben oder mit einem eigenen Bild individuell an den Geschmack und die Wohnumgebung angepasst werden. Ob mit einem Foto des Fliesenmusters, in angesagten Trendfarben, futuristisch, romantisch oder flippig-kreativ – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Verfügbarkeit und Preis

Der ZACO A10 ist für 469,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) im Webshop auf www.zacorobot.eu sowie im Onlinehandel und über Elektronikpartner im Einzelhandel erhältlich.

Bildmaterial

Unter diesem Link finden Sie weiteres Bildmaterial:

https://zaco.rtfm-pr.de/ZACO_A10.zip

Über ZACO

ZACO steht für schlanke Saug- und Wischroboter, die klasse aussehen, erschwinglich sind und einfach funktionieren. Die dynamische Marke wird exklusiv in Europa durch die Robovox Distributions GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen vertrieben. Ein Team kreativer und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgt dort mit viel Herzblut dafür, dass ZACO die Messlatte immer ein bisschen höher legt – obwohl das bei den extrem flachen Saugrobotern gar nicht nötig wäre. Die verschiedenen Roboter-Modelle von ZACO sind im Webshop unter www.zacorobot.eu sowie über Online-Händler und Elektronikpartner im Einzelhandel erhältlich. ZACO – Slim. Smart. Silent.

