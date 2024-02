ZEBAR®: DIE RASANTE ERFOLGSGESCHICHTE EINES EDLEN KOFFERS, DER DEN PREMIUMWETTBEWERB DAS FÜRCHTEN LEHRT

**Pressemitteilung**

Die Geschichte von Zebar®

**Für sofortige Veröffentlichung**

**Titel: ZEBAR® feiert Neuanfang: Ein Meilenstein in Innovation und Design**

In einer bemerkenswerten Demonstration von Widerstandsfähigkeit und Innovationsgeist kündigt ZEBAR® stolz seinen großen Relaunch an. Unter dem Motto „Wir starten neu!“ erlebt die Marke eine transformative Phase, die nicht nur die Einführung neuer Produktserien umfasst, sondern auch eine tiefgreifende Neuausrichtung der Unternehmensphilosophie signalisiert.

**Unerschütterliche Innovation trotz Herausforderungen**

Trotz der jüngsten Herausforderungen durch rechtliche Auseinandersetzungen hat ZEBAR® seine Produktpalette erfolgreich überarbeitet und verbessert, was die tiefe Verpflichtung des Unternehmens zur Innovation unter Beweis stellt. Die Neuinterpretation des ikonischen ZEBAR® SUITCASE DESIGNs zeugt von einem unverwechselbaren Ansatz, der Ästhetik und Funktionalität vereint. Die einzigartigen, pyramidal strukturierten Rillen des Koffers sind nicht nur ein visuelles Merkmal, sondern symbolisieren auch die Weite und die Kraft der Träume jedes Reisenden.

**Eine Kollektion, die Vielfalt und Eleganz verkörpert**

Die Einführung der neuen Serien – ZEBAR® Original, ZEBAR® Hybrid und ZEBAR® Classic – markiert einen entscheidenden Punkt in der Evolution der Marke. Jede Serie bietet einzigartige Eigenschaften und Vorteile, von der Robustheit und Eleganz des eloxierten Aluminiums bis hin zur innovativen Kombination aus Polycarbonatschale und Aluminiumelementen. Zusätzlich erweitert ZEBAR® sein Angebot um eine neue Kollektion von Taschen und Rucksäcken, die das Erbe und die Innovationskraft der Marke weitertragen.

**Die Philosophie hinter dem Design**

Das ZEBAR® SUITCASE DESIGN ist mehr als nur ein Gepäckstück; es ist ein Gefährte auf der Lebensreise jedes Individuums. Es verkörpert persönliches Wachstum, Entdeckung und den unersättlichen Drang, den eigenen Lebensweg stetig weiterzuentwickeln. Jedes Designelement spiegelt die Sehnsucht nach Ferne und die Suche nach dem Unentdeckten wider, eine Hommage an die Architektur der Träume und ein praktisches Meisterwerk für den modernen Reisenden.

**Einladung zur Teilnahme am Presale**

Im Rahmen des Relaunchs bietet ZEBAR® eine einmalige Presale-Aktion an. Kunden erhalten die Möglichkeit, Teil der ZEBAR®-Community zu werden und von einem 100% Rabattgutschein für zukünftige Käufe zu profitieren. Die Anzahlung für den Presale wird sicher auf ein Treuhandkonto eingezahlt, was eine risikofreie Investition in die Zukunft des Reisens darstellt.

**Zukunftsorientiert und kundenfokussiert**

ZEBAR® verpflichtet sich zu unerschütterlicher Innovation und Kundenzufriedenheit. Mit einer 5-Jahres-Garantie auf alle Koffer und einer Reihe von Vorteilen für Presale-Kunden unterstreicht ZEBAR® sein Engagement für Qualität und Vertrauen. Die bevorzugte Lieferung der Koffer und die Flexibilität in der Produktauswahl bieten den Kunden einen Mehrwert, der über das physische Produkt hinausgeht.

**Über ZEBAR®**

ZEBAR® ist ein Synonym für Innovation, Qualität und Designexzellenz im Reisegepäckbereich. Mit einer Geschichte, die von Herausforderungen geprägt ist, steht ZEBAR® als Beweis dafür, dass wahre Innovation und Entschlossenheit immer den Weg zum Erfolg finden.

Entwicklung, Herstellung, Einkauf und Vertrieb von Konsumgütern und sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen im internationalen/globalen Bereich sowie Vertriebsfranchising in Form von Herstellerfranchise. International agierendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Direct-to-Consumer, das Eigenmarken aus den Bereichen Home & Living, Travel equipment, lifestyle fashion, beauty cosmetics, Consumer Electronics, Sound & Light sowie Sports unter einem Dach vereint.

