Zeichen setzen für beschleunigten Glasfaserausbau: tde nimmt am FRK-Breitbandkongress 2021 teil

Branchentreffen in Leipzig: 24. Breitbandkongress des FRK 2021

Dortmund, 12. August 2021. Am 15. und 16. September treffen sich führende Unternehmen der Kabel- und Breitbandindustrie in Leipzig, um über Trends, Entwicklungen und Perspektiven der Branche zu sprechen. Als Netzwerkexperte für modulare Verkabelungssysteme mit größter Packungsdichte nutzt die tde den 24. Breitbandkongress als Plattform für den fachlichen Austausch rund um den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland. Die Veranstaltung wird getragen von mittelständischen Kabel- und Glasfasernetzbetreibern sowie Dienstleistern und dient als Impulsgeber für die Politik hinsichtlich der großflächigen Nutzung von 5G-Netzen.

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Breitbandkongresses liegt auf der Oligopolisierung im Kabelmarkt und deren Bedeutung für mittelständische Breitbandnetzbetreiber. Weitere Fokusthemen sind alle Aspekte rund um die flächendeckende Aufrüstung und den Ausbau von Gigabitnetzen sowie der Finanzierung aus eigener Hand und Optimierung der Fördermittel durch Privatinvestoren. Die tde sieht hier viele Anknüpfungspunkte und spannende Mehrwerte aus dem eigenen Produktportfolio, die das Vorantreiben der 5G-Technologie stützen und Umrüstung effizient und “Made in Germany” fördern. “Als Technologieführer in der Mehrfasertechnik liefern wir Plug-and-play-fähige Systemlösungen für High-Speed-Anwendungen auch im FTTx-Umfeld. Mit unserer skalierfähigen tML-Systemplattform oder unserer modularen Central-Office-Lösung tDF – tde Distribution Frame (ODF) stehen Netzbetreibern Lösungen zur Verfügung, mit denen sich äußerst platzsparende, flexible und packungseffiziente Highspeed-Verkabelungen sehr zeitsparend mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis realisieren lassen. Zugleich sichern sie Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit und bringen den Breitbandausbau so auf die digitale Überholspur”, so Andre Engel, Geschäftsführer der tde. “Für uns gibt es hier viele Bereiche, in denen wir unser Fachwissen und unsere Branchenkenntnis einbringen können.”

Persönlicher Austausch auf Expertenebene

Die zweitägige Veranstaltung findet nach dem positiven Zuspruch und Erfolg im letzten Jahr erneut als Präsenzveranstaltung mit erprobtem Hygiene- und Sicherheitskonzept statt und ermöglicht so Diskussion und Meinungsaustausch vor Ort. Auch die tde blickt positiv auf das Treffen: “Nach langer Zeit ohne Plattformen für den direkten Face-to-Face-Austausch mit anderen Akteuren der Branche freuen wir uns sehr, Teil des diesjährigen Breitbandkongresses zu sein”, so Engel. “Gerade interessante Fachgespräche mit Breitbandnetzbetreibern, Herstellern und Dienstleistern für Gigabit-Netze oder TV-Anbietern bilden für uns als Technologieexperten oft die Basis für neue, zukunftsweisende Produktentwicklungen.”

24. Breitbandkongress des FRK

15. bis 16. September 2021

H4 Hotel in Leipzig, Paunsdorf

Schongauerstraße 39, 04329 Leipzig

Weitere Informationen unter:

https://www.tde.de/de/events-details/id-24-breitbandkongresses-des-frk.html

Link zur Anmeldung:

https://www.breitbandkongress-frk.de/kongress/anmeldung

Über die tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio “Made in Germany” umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den “European Code of Conduct” für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing.

