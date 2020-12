Zierath enthüllt die Herkunft des perfekten Lichts

Spiegelmanufaktur erweitert Produktportfolio um maßgeschneiderte LED-Spiegelschränke – Serie ORI kommt 2021 in den Handel und in den B2B-Onlineshop

Mit einem Korpus aus hochwertigem Aluminium und einer einzigartigen Vielfalt an Kombinationen aus patentiertem Design, absoluter Maßvariabilität und perfektem Licht weitet die Günther Zierath GmbH ihr Produktportfolio um maßgeschneiderte LED-Spiegelschränke aus. Getreu des Zierath-typischen Manufakturgedanken wird der ORI, so der Name der neuen Spiegelschrank-Serie, ausschließlich im eigenen Werk in Georgsmarienhütte gefertigt – in unvergleichlicher Handwerkskunst, für Perfektion und höchste Flexibilität. Abgeleitet vom englischen Wort Origin (dt. Herkunft), steht der Name ORI für “die Herkunft des perfekten Lichts und das absolute Qualitätsversprechen”.

Geschäftsführerin Alina Zierath und Betriebsleiter Benjamin Ganser setzten ihre feste Überzeugung in die Tat um, mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz in Sachen Spiegeldesign und Licht im Bad eigene Spiegelschränke zu fertigen, die höchste Anforderung für jedes Badezimmer erfüllen – mit Erfolg! Die einzigartigen Spiegelschränke sind nicht nur ein Blickfang in jedem Bad, sie bieten gleichzeitig auch viel Platz. “ORI lautet unsere Antwort auf die Frage nach dem perfekten LED-Spiegelschrank, der alle individuellen Wünsche ebenso erfüllt wie den mit dem Manufakturgedanken verknüpften Einsatz hochwertigster Materialen und handwerklicher Qualität”, so Alina Zierath.

Ein absolutes Design-Highlight ist seine optionale Lichtfuge “Glow”, die eine einzigartige rundum Lichtaura erzeugt, wie es sie in der Welt der Spiegelschränke bisher noch nicht gab. Aber nicht nur damit reiht sich der ORI nahtlos in die Produktphilosophie der Spiegelmanufaktur ein, hochwertige LED-Lichtspiegel für alle Raumgrößen und Wünsche anzubieten: neuste Easy Touch-Schaltertechnologie, individuell einstellbare Glasböden und eine Rückwand, wahlweise verspiegelt oder in weißem Glas – das sind nur einige besondere Merkmale des Aluminium Spiegelschranks der Extraklasse.

Abgestimmt auf die individuellen Wünsche und Anforderungen in jedem Badezimmer sind alle Modelle der neuen Zierath-Spiegelschrankserie ORI dabei nicht nur als Klappenlifter oder mit Drehtüren erhältlich. Der Grundkorpus kann mit vielen Designs aus dem großen Angebot an Premium-Lichtspiegeln von Zierath kombiniert werden – vom Design-Unikat MOON über den Zierath-Klassiker GARDA bis hin zum CORNI in Bilderrahmen-Optik. Darüber hinaus sind alle Zierath-Spiegelschränke, sowie viele Zierath-LED-Lichtspiegel, als Aufputz- oder Einbau-Variante erhältlich. Somit kann wirklich jeder sein Lieblings-Lichtspiegeldesign ganz einfach kombinieren und sich für eine von vier Möglichkeiten entscheiden: Spiegel oder Spiegelschrank, Aufputz oder Unterputz. Mehr Vielfalt als mit diesem Zierath-Quartett geht nicht.

Zierath bringt die Spiegelschrankserie ORI im ersten Quartal 2021 in den Handel. Wie viele andere Zierath- Premiumspiegel, können dann auch die Spiegelschränke von Installateuren und Kundenberatern im Handel für Bad und Sanitär ganz einfach im B2B-Onlineshop bestellt werden. www.zierath.de

Über Zierath:

Die Günther Zierath GmbH steht seit ihren Anfängen 1981 für kreatives Unternehmertum, Innovation in Design und Funktion und höchste Qualitätsansprüche an ihre Produkte. Mit Design-Spiegeln in Handarbeit “Made in Germany” aus hochwertigsten Materialien und als Pionier für innovative Lichtlösungen hat sich das mittelständische Familienunternehmen aus dem Süden Osnabrücks seit Jahren als Marktführer im Bad- und Sanitärbereich etabliert. Der tief im Unternehmen verankerte Service- und Qualitätsgedanke sowie der Mut zu “Klasse statt Masse” unterstreichen den gelebten Manufaktur-Charakter. Mit dem Generationswechsel von Unternehmensgründer Günther Zierath auf Alina Zierath (Geschäftsführerin) und Benjamin Ganser (Betriebsleiter) sowie der Erweiterung der Vertriebswege durch digitale Lösungen stellt die Zierath Spiegelmanufaktur aus Georgsmarienhütte nach 39 Jahren bewegter und bewegender Geschichte die Weichen für die Zukunft.

