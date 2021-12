Zum Veganuary: Planet V lanciert neue Pasta-Kreationen

Neues Jahr, neue Vorsätze: Bei vielen steht mittlerweile der Verzicht auf tierische Produkte ganz oben auf der Vorhabenliste. Die Januar-Vegan-Challenge „Veganuary“ bietet die perfekte Gelegenheit, eine rein pflanzliche Ernährung einfach einmal auszuprobieren. Dass Nachhaltigkeit und guter Geschmack dabei kein Widerspruch sein müssen, beweist die Biomanufaktur Planet V mit ihren vollwertigen Frischegerichten und pflanzlichen Fleischalternativen aus Sonnenblumen. Für maximale Vielfalt beim Umstieg auf eine vegane Ernährung launcht Planet V pünktlich zum Start des Veganuary gleich vier leckere Nudelgerichte. Erhältlich ist die brandneue vegane Pasta-Range ab Januar im Onlineshop von Planet V. Ab dem zweiten Quartal 2022 wird es diese und weitere Produktneuheiten von Planet V auch im Lebensmitteleinzelhandel zu entdecken geben. Um den Handel beim Abverkauf des bio-veganen-Sortiments an Frischegerichten und pflanzlichen Fleischalternativen zu unterstützen, startet im Rahmen des Veganuary außerdem eine 360-Grad-POS-Kampagne. Ergänzt wird das Projekt durch ein Pilotprojekt am Berliner Schadow-Gymnasium, bei dem Schüler:innen zum Veganuary ihr ganz persönliches veganes Lieblingsrezept entwickeln können.

Immer mehr Menschen interessieren sich für eine fleischfreie Ernährung und den bewussteren Umgang mit der Umwelt. Kein Wunder also, dass sich der Veganuary einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreut. Allein im letzten Jahr nahmen mehr als eine halbe Million Menschen in über 200 Ländern an dem gemeinnützigen Projekt teil und verzichteten zum Wohle der Tiere, der Umwelt und der Gesundheit einen Monat lang auf tierische Produkte. Damit im kommenden Veganuary auch Pasta-Liebhaber voll auf ihre Kosten kommen, launcht die Biomanufaktur Planet V ihre erste Pasta-Range. Die Bio Tortelloni gefüllt mit Sonnenblumenhack gibt es in vier leckeren Sorten – in cremiger Spinat- oder Pilzsoße, fruchtiger Tomatensoße sowie würziger Bolognese. Alles 100 % bio und rein pflanzlich. Ab Januar sind die Produktneuheiten im Planet V Onlineshop erhältlich. Im Frühjahr 2022 wird es die neue Pasta-Range sowie weitere Produktneuheiten auch im Lebensmitteleinzelhandel geben.

Eine 360-Grad-POS-Kampagne soll mit Hilfe von Regalwobblern, Verkostungspromotions und Aktionsverpackungen mit spannenden Gewinnspielen auf den Aktionsmonat aufmerksam machen und den Handel beim Abverkauf der Produkte unterstützen. Zusätzlich ist eine Out-of-Home-Kampagne mit aufmerksamkeitsstarken Plakaten in München geplant.

„Der Januar ist dank der wachsenden Food-Initiative „Veganuary“ ein ganz besonderer Monat für uns. Denn die Philosophie der Nachhaltigkeit ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Zu sehen, wie sich viele Menschen im Rahmen dieser Kampagne kritisch und neugierig damit auseinander setzen, was sie tagtäglich essen, freut uns deshalb sehr. Mit unseren handgekochten, veganen Frischegerichten in Bio-Qualität zeigen wir den Konsument:innen auf, wie vielfältig, einfach, bequem und lecker eine pflanzliche Ernährung sein kann. Der Veganuary bietet die ideale Plattform, Interessierten unsere Produkte näher zu bringen – sicher auch über den Januar hinaus“, so Govinda Thaler, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Lunch Vegaz GmbH mit ihrer Marke Planet V.

Veganuary for future – ein Pilotprojekt in Kooperation mit ProVeg am Schadow-Gymnasium Berlin

Auch und gerade die junge Generation möchte gesellschaftliche Veränderungen bewirken. Für Planet V beginnt die Revolution auf dem Teller – denn jeder Teller zählt auf dem Weg zu faireren, klimafreundlicheren und gesünderen Lebensmitteln. Deshalb lernen die Schüler:innen des Schadow-Gymnasiums Berlin in einer Projektwoche im Rahmen des Veganuary alles über die Welt des nachhaltigen Genusses. Planet V und ProVeg vermitteln in verschiedenen Workshops Wissen zu den Themen Massentierhaltung, gesunde Ernährung, Gewürzlehre, Klima und Tierwohl.

Ziel der Projektwoche soll es sein, dass die Schüler:innen ihr eigenes pflanzliches Lieblingsrezept entwickeln und zu Hause kochen können. Als besonderes Andenken gibt es zudem ein Kochbuch mit allen Rezeptkreationen für die Teilnehmer:innen. Künftig soll die Projektwoche auch mit anderen interessierten Schulen durchgeführt werden.

„Planet V setzt sich ebenso wie ProVeg für die pflanzliche Lebensweise ein. Seit mehreren Jahren arbeiten wir partnerschaftlich zusammen, um die Ernährungswende auf den Weg zu bringen. Deshalb unterstützen wir mit Begeisterung ihr Engagement im Rahmen von Veganuary und freuen uns, unsere langjährige Erfahrung zur Ernährungsbildung an Schulen mit einzubringen“, erklärt Laura Goetze, Projektleitung Bildungsprogramm „Leckeres Essen für alle“ bei ProVeg.

Über Planet V

Planet V ist Biomanufaktur, Game Changer und Impact Brand der Lunch Vegaz GmbH. Das 2015 gegründete Unternehmen bietet mit seinen Produkten gesunde Alternativen zum Fast Food – rein pflanzlich, handgekocht mit vollwertigen Zutaten, 100 % Bio.

Im Dorf Rothenklempenow im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns fertigt Planet V Frischegerichte mit hohem Nährstoff- und Vitamingehalt sowie Fleischalternativen aus regionalen Sonnenblumen für Endkonsument:innen, Handel, Gemeinschaftsverpflegung und Food Service. Dank innovativem Vakuum-Verfahren kommen die Produkte ganz ohne Konservierungsstoffe aus. Darüber hinaus verwendet das Unternehmen viele lokal erzeugte Zutaten von den Biobauern der Region. Die Verpackung ist außerdem aus 75 % recyceltem Material und vollständig recyclebar. Planet V forscht aktuell an noch nachhaltigeren Lösungen für das Packaging.

In das Unternehmen investierten bereits namhafte Investoren, wie Blue Horizon Ventures und Genius Venture Capital GmbH, Millionenbeträge.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter https://www.planet-v.com/

Gerne stehen Herr Thaler und Herr Gebauer für ein Interview zur Verfügung.

Firmenkontakt

Planet V | Lunch Vegaz GmbH

Yvonne Broomham

Schlossstr. 4

17321 Rothenklempenow

+49 30221822100

yvonne@lunchvegaz.de

https://www.planet-v.com/

Pressekontakt

vegency

Angelika Schulz

Am Treptower Park, Schuckert-Höfe, Haus A 28-30

12435 Berlin

+49 30 789076 – 60

planetv@vegency.de

http://www.vegency.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.