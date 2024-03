Zwei Thüringer Gourmet-Sterne leuchten im Weimarer Land

Im Spa & GolfResort Weimarer Land kann man ab sofort gleich zweimal auf Sterne-Niveau genießen. Marcello Fabbri, der als erster für ein Thüringer Restaurant einen Stern erkochte, erhielt gestern Abend im Rahmen einer Festveranstaltung in Hamburg einen Stern im Guide Michelin, diesmal für sein Restaurant „The First“ in Blankenhain.

Damit finden Gourmets im Golferparadies gleich zwei Thüringer Restaurants, die über einen der begehrten Sterne verfügen. Denn auch Danny Schwabe, Executive Küchenchef des Restaurant „Masters“, konnte seinen 2023 erkochten Michelin-Stern bestätigen. Gäste des bei Weimar gelegenen Resorts haben die Qual der Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Küchenstilen, die mit größter Kreativität und Perfektion serviert werden.

Der 1970 in Rimini geborene Marcello Fabbri war 2003 der erste Koch Thüringens, dessen Restaurant, das Anna Amalia im Weimarer Hotel Elephant, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Im Spa & GolfResort wurde für ihn und seine kulinarischen Ansprüche eigens ein neues Restaurant eingerichtet – das „The First“. Begleitet werden die einzigartigen Kompositionen des Sternekochs von einer Weinreise des Sommeliers und „The First“-Gastgebers Thomas Stobbe.

Damit die Kreationen des Italieners nicht nur zum kulinarischen Genuss, sondern auch zum Erlebnis werden, besitzt das Restaurant eine offene Küche, in deren Mitte Fabbri live seine Menüs zubereitet, die mit wechselnden Kompositionen und stets überraschenden Geschmacks-Erlebnissen im europäisch-italienischen Stil überzeugen.

„Es ist eine große Ehre für mein Team und mich, dass wir diese Auszeichnung so kurz nach der Eröffnung des Restaurants erhalten. Ich bin dem Spa & GolfResort für das in uns gesetzte Vertrauen sehr dankbar. Die wunderschöne Landschaft und die exklusive Atmosphäre des Resorts runden das Erlebnis für unsere Restaurantgäste in idealer Weise ab“, sagt der frischgebackene Sterne-Koch Fabbri.

Mit Danny Schwabe im Restaurant „Masters“ hat das Spa & GolfResort Weimarer Land seit einem Jahr bereits einen Sternekoch. Er setzt auf frankophile Spitzen-Küche, die durch die Auswahl erlesener Weine, empfohlen von Sommelier Adrian Imm, passend abgerundet wird.

Die feierliche MICHELIN Guide Ceremony mit den neuen Restaurantempfeh-lungen fand am gestrigen Abend in der alterwürdigen Handelskammer in Hamburg statt. Verliehen wurden die neuen Sterne, Awards und Grünen Sterne des Guide Michelin Deutschland 2024.

Über das Spa & GolfResort Weimarer Land

Im Mai 2013 wurde das 5-Sterne-Superior Spa & GolfResort Weimarer Land mit 94 Zimmern und Suiten eröffnet. Das klassenfreie Familienhotel ist in eine der schönsten und bereits prämierten Golfanlagen Deutschlands eingebunden. Auf dem ca. 350 Hektar großen Gelände befindet sich eine 45-Loch-Anlage. Sie ist hervorragend in die Landschaft eingebettet und bietet erstklassige Spiel- und Trainingsbedingungen. Auf einer Fläche von 3.000 m² bietet das Spa & GolfResort im Lindenspa ein vielfältiges und umfangreiches Angebot verschiedener Entspannungsmöglichkeiten für die ruhigen Momente abseits des Alltags. Aufgrund der zentralen Lage inmitten von Deutschland ist das Spa & GolfResort Weimarer Land von jedem Ort aus in wenigen Autostunden erreichbar.

