634AI wählt RTI Connext als Konnektivitäts-Software für AMR

RTI Connext-Software ermöglicht Echtzeit-Konnektivität zwischen MAESTRO- und AMR-Plattformen

Sunnyvale (USA)/München, Mai 2021 – Real-Time Innovations (RTI) gibt bekannt, dass 634AI, ein Tochterunternehmen der japanischen MushashiAI, RTI Connext DDS für die Echtzeit-Konnektivität zwischen deren MAESTRO-System, einer Robot-as-a-Service-Softwarelösung, und deren Autonomen Mobilen Roboter-Plattformen (AMR) ausgewählt hat. Connext ermöglicht Echtzeit-Konnektivität zwischen Systemen, unterstützt eine schnelle und zuverlässige Kommunikation und erlaubt es 634AI, einen zentralen Kontrollturm zu nutzen, der die Verwaltung und Kontrolle von AMR-Aufgaben in Industriehallen optimieren kann.

Mit der rasanten Entwicklung der Automatisierungslandschaft ersetzen immer mehr Zulieferer die Flurförderfahrzeuge durch AMRs, um eine Vielzahl verschiedener Aufgaben wie das Navigieren durch Fabriken und Lagerhallen zu erledigen, und lenken autonome Frachtschiffe über die Ozeane. AMRs führen jedoch in der Regel eindeutige oder proprietäre Betriebssysteme, Navigationssysteme und Flottenmanagementsysteme aus. Die Herausforderung besteht darin, eine Interoperabilität zwischen Geräten und Systemen zu erreichen, die in erster Linie nicht für die gemeinsame Kommunikation untereinander ausgelegt waren.

634AI hat die MAESTRO-Lösung entwickelt, um Kunden die Kontrolle und Verwaltung von AMRs über ein zentrales KI-basiertes System zu ermöglichen. Die RTI Connext DDS Software unterstützt hier die schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen dem MAESTRO-System und den AMRs mit einer Latenzzeit von fast Null für kritische Daten und bietet eine sichere Echtzeit-Konnektivität über WLAN-Netzwerke. Connext ermöglicht eine einfache Bereitstellung und erlaubt es 634AI, unnötigen Zeitaufwand für den Aufbau robuster, skalierbarer Konnektivitätssysteme zu vermeiden. Mit Connext als zugrundeliegendem Kommunikationsframework kann 634AI nahtlos neue Nachrichten und Geräte mit einer Latenz von Null und minimalem Aufwand hinzufügen. Aufgrund der bewährten Software-Konnektivitätsplattform von RTI verfügt 634AI nun über eine gemeinsame Infrastruktur zur Entwicklung, Bereitstellung und Wartung vollständig interoperabler Systeme.

Die datenzentrierte Beschaffenheit von Connext ermöglicht es MAESTRO-Nutzern, einen Überblick in Echtzeit über die gesamte Industriehalle mit einer kontinuierlichen Verfolgung und Rückverfolgung der AMRs zu erhalten, einschließlich Objektidentifikation und Aufzeichnung der Bewegungen und des Bestands. Zudem können Nutzer ein höheres Produktivitätsniveau erreichen, da die AMRs nun in der Lage sind, Hindernissen und Menschen durch Erkennung, Echtzeit-Anpassung der Wege und Warnungen konsequent auszuweichen sowie gleichzeitig die Effizienz und Produktivität des Indoor-Betriebs erheblich zu steigern.

Dank dieser optimierten Funktionen müssen Hersteller von Geräten und mobilen Robotern die komplexen Herausforderungen der autonomen Mobilität nicht mehr selbst lösen und können sich stärker auf Produkt- und Technologieinnovationen konzentrieren.

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI”s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.700 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

