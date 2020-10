Buchneuerscheinung

Autor Lothar Sommer

Tel. 033843 40334, email: roman@peacebirds.de

Webseite zum Roman: www.peacebirds.de (Leseproben)

AGENT MIT ZWEI GESICHTERN

Lothar Sommer

Geheimdienstinteressierte Leser/innen erwartet in diesem gesellschaftskritischen Agentenroman ein Mix aus kleinen Geschichten um große Geschichte, aus praktizierter Geheimdienstarbeit, Intrigen, Nervenkitzel und Erotik.

Eine frei erfundene und nicht ganz gewöhnliche Geschichte rund um den Kundschafter Jörg Wiesener, der 1989 kurz nach seiner Entsendung durch die politische Wende in der DDR plötzlich ohne Auftraggeber dasteht.

Wer sich für Geheimdienste, speziell in der damaligen DDR und deren Mittel und Methoden interessiert, sollte dieses Buch unbedingt in die Hand nehmen.

Junge Leute, die in der Schule etwas von einem “Schießbefehl” in der DDR gelehrt bekommen, können den Grenzdienst an der Berliner Grenze für einen ganzen Tag hautnah miterleben und diejenigen, die selbst mal dort oder an der “Grünen Grenze” gedient haben, erinnern sich bestimmt an die eine oder andere, ähnliche Begebenheit in ihrem aktiven Dienst.

Der Roman vermittelt zudem zahlreiche geschichtliche Zusammenhänge und versucht auf einige Fragen, das Scheitern des Sozialismus in der DDR betreffend, Antworten zu finden.

Autorenprofil Lothar Sommer

Der Autor, in der DDR groß geworden, wurde durch die Verhältnisse in seiner Heimat maßgeblich geprägt. Die Ereignisse um den Vietnamkrieg während seiner Schulzeit, förderten seine antiimperialistische Haltung. Er erkannte die Notwendigkeit, den Frieden mit der Waffe in der Hand zu verteidigen und wurde Offizier der Grenztruppen. Nach seinem Dienst an der Staatsgrenze der DDR zu Westberlin, absolvierte er eine zweijährige Spezialausbildung an der Geheimdienstschule der Militäraufklärung der DDR und war anschließend mehrere Jahre im Militärischen Geheimdienst der DDR tätig, dessen Hauptaufgabe in der Aufklärung der NATO bestand.

In den Anfang/Mitte 80ziger Jahren, die durch die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Ost und West eine gefährliche Zuspitzung der internationalen politischen und militärischen Lage erfuhren, kam es in der DDR zu wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verwerfungen, die von vielen Menschen, so auch dem Autor, zunehmend kritisch bewertet wurden. Zwei Jahre vor der politischen Wende in der DDR begann er mit dem Aufbau einer Firma, die er dann 1990 gründete und 30 Jahre erfolgreich führte.

Es ist schon länger ein Anliegen des Autors, der über ein umfangreiches Insider-Wissen verfügt, einige Erfahrungen, Kenntnisse und Erkenntnisse, anhand einer frei erfundenen Geschichte, in Romanform zu verarbeiten.

