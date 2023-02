AGT Mobiler Akku-Druckreiniger AHR-200

Flexibel Einfahrt, Terrassenfliesen, Campingzubehör u.v.m. reinigen

– Überall einsetzbar dank Akku-Betrieb

– Inklusive Schaumdüse mit Reinigungsmittelbehälter

– Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss einsetzbar

– Adapter für Gartenschläuche mit Klick-System

– Ausdauernder Akku für bis zu 20 Minuten Laufzeit

Flächenreinigung leicht gemacht: Per Akku und mit einem Wassereimer reinigt man mit dem Druckreiniger

bequem Hof, Einfahrt, Terrasse und mehr – ganz ohne Strom- und Wasseranschluss. Per Schaumdüse mit

Reinigungsmittelbehälter sogar besonders gründlich!

Überall und jederzeit einsatzbereit: völlig unabhängig von einem Strom- oder Wasseranschluss. Einfach z.B.

einen mit Wasser gefüllten Eimer bereitstellen und schon kann man loslegen. Dank ausdauerndem Akku

entfernt man selbst hartnäckige Verschmutzungen. Mit knapp 2 kg ist der Akku-Druckreiniger von AGT

zudem ein Leichtgewicht.

Auch für die Pflanzen und den Garten: Der Druckreiniger eignet sich nicht nur zum Reinigen von

Terrassenfliesen, Gartenteich und Vorgarten, sondern auch zum Gießen der Pflanzen.

Auch mit Dauer-Wassernachschub: Per Adapter schließt man den Druckreiniger mit einem Klick am

Gartenschlauch an. So macht man sich keine Gedanken mehr um den Wassernachschub.

– Ideal zum Reinigen von Oberflächen wie Terrassenfliesen, Campingzubehör u.v.m.

– Auch zum Bewässern von Pflanzen geeignet

– Leistung: 30 bar Druck

– Regulierbarer Aufsatz: regelbar von Wasserstrahl bis -Nebel

– Schaumdüse mit Reinigungsmittelbehälter für gründliches Reinigen

– Überall einsatzbereit: unabhängig von Strom- und Wasseranschluss

– Gummierter Griff für stabilen und sicheren Halt

– Adapter für Gartenschläuche: passt an alle handelsüblichen Gartenschläuche mit Klick-System

– Schlauchfilter: schützt den Druckreiniger vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.500 mAh (22 V) für bis zu 20 Minuten Laufzeit, lädt per Ladegerät

– Akku mit Ladestand-Anzeige über 4 LEDs

– Maße Druckreiniger mit Akku: 57 x 21,5 x 7 cm, Gewicht: ca. 2 kg

– Druckreiniger AHR-200 inklusive Akku, Ladegerät, Schlauch, Schlauchfilter, Sprühdüse,

Verlängerungslanze, Schaumdüse mit Reinigungsmittelbehälter, Adapter für Gartenschläuche und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407144

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7319-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7319-3506.shtml

AGT Ersatz-Akku für Akku-Druckreiniger AHR-200, 1.500 mAh, 22 Volt

Damit wird die Reinigungszeit mit dem Druckreiniger verdoppelt

– Originale Hersteller-Qualität

– Einfach und schnell eingesetzt

– Ausdauernd für bis zu 20 Minuten Laufzeit

Energie-Reserve für den Druckreiniger: Mit diesem Akku verdoppelt man die Einsatzzeit des mobilen

Druckreinigers im Handumdrehen. Einfach den leeren Akku entnehmen, Ersatz-Akku einstecken und schon

arbeitet man weiter.

– Zusatz- und Ersatz-Akku für Akku-Druckreiniger AHR-200

– Lithium-Ionen-Technologie: dauerhaft gleichbleibende Leistung

– Kapazität: 1,5 Ah (1.500 mAh)

– Spannung: 22 Volt

– Laufzeit: bis zu 20 Minuten

– Maße: 85 x 65 x 60 mm, Gewicht: 370 g

– EAN: 4022107407151

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7320-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7320-3506.shtml

AGT 2er-Set Ersatzfilter für Akku-Druckreiniger AHR-200

Schützen zuverlässig vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser

– Einfacher Austausch im Handumdrehen

– Originale Hersteller-Qualität

Immer Ersatz zur Hand: Jetzt tauscht man den Schlauch-Filter des mobilen Akku-Druckreinigers bei Bedarf

schnell und einfach aus. Schon ist die Pumpe des Druckreinigers wieder optimal vor Schmutzteilchen aus

verunreinigtem Wasser geschützt.

– 2er-Set Ersatzfilter für mobilen Akku-Druckreiniger AHR-200

– Maße (Ø x L): je 44 x 95 mm, Gewicht: je 80 g

– EAN: 4022107407168

Preis: 6,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7321-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7321-3506.shtml

