Wie wichtig ist Vitamin D und worin ist es enthalten?

Vitamin D: Wichtig für die Gesundheit – dDrei-Milch bietet einen hohen Gehalt

In Zusammenhang mit Vitamin D kommt oftmals die Frage auf, ob und wie sehr das Sonnenvitamin wichtig für den menschlichen Organismus ist. Kurz gesagt, Vitamin D ist sehr wichtig für den Menschen, da es an vielen körperlichen Prozessen beteiligt ist. Unzählige wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung positiv auswirken kann.

Das Sonnenvitamin D3 wird mit verschiedenen gesundheitsbezogenen Effekten in Verbindung gebracht, etwa in Bezug auf das Immunsystem, den Erhalt der Muskelfunktionen sowie im Hinblick auf die Knochen- und Zahngesundheit sowie die Calciumverwertung. Für die Verwertung von aufgenommenem Calcium ist es sogar von essentieller Bedeutung. So verwundert es nicht, dass es sich auch auf die Gesunderhaltung von Zähnen und Knochen auswirken kann, für die bekanntermaßen Calcium eine Rolle spielt.

Eine Möglichkeit, die Vitamin-D-Versorgung zu verbessern, ist durch den Verzehr von dDrei-Milch. Diese Milch hat einen besonders hohen Vitamin-D-Gehalt, der bis zu 20-mal höher ist als bei herkömmlicher Milch. Da es nur wenige Lebensmittel gibt, die von Natur aus Vitamin D enthalten, kann dDrei-Milch eine gute Möglichkeit sein, die Ernährung zu ergänzen und den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin D zu decken.

Doch die Milch bietet noch mehr: Mineralien, Nährstoffe und weitere wichtige Vitamine sind ebenfalls enthalten. Durch den Verzicht auf gentechnisch veränderte Futtersorten erhält die Milch das grüne Siegel „Ohne Gentechnik“ und ist somit eine besonders natürliche und gesunde Wahl.

Die dDrei-Milch eignet sich zudem besonders gut als Schulmilch und ist über den praktischen Onlineshop der Milchkristalle GmbH erhältlich. Auf der Internetseite des Unternehmens finden Sie weitere Informationen und das Team steht jederzeit für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Die Milchkristalle GmbH hat sich auf Produktion und Vertrieb von dDrei-Schulmilch spezialisiert, die besonders viel von dem wertvollen Sonnenvitamin D3 enthält. Sie vertreibt praktische, kleine Packungen mit 250ml, die per Klick nach Hause kommen und in jede Schultasche passen. Der Vitamin-D-Gehalt der dDrei-Milch ist bis zu 20-fach höher als bei konventionell produzierter Milch.

