Alphadi schult u.a. im Gebiet Lean Six Sigma

Die Alphadi Deutschland GmbH ist eine Business-Akademie mit Sitz in Kassel. Die Schwerpunkte dieser Akademie umfassen die Bereiche Lean Six Sigma, Lean Management, Sales & Marketing, Qualitätsmanagement sowie, als einzig im deutschsprachigen Raum zertifizierter Partner, die Workshops des Shingo Institutes. In den umfassenden Seminaren bringt Ihnen Alphadi die Welt von Lean Management und Six Sigma näher. Lean Management reicht zurück bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts und wurde durch Taiichi Ohno und das von ihm entwickelte Toyota Production System (TPS) sowie durch das Ford System geprägt und weiterentwickelt (Vgl. Ohno 1988). Henry Ford standardisierte und optimierte die Fließbandfertigung von Automobilen. Als Erfinder der Six-Sigma-Methodologie wird oft Motorola angegeben, das Unternehmen, das Six Sigma im Jahr 1987 in den USA entwickelt hat. Seitdem hat Six Sigma Einzug in viele Unternehmen genommen, z.B. bei General Electric (GE), wo die Methodologie im Jahr 1996 durch Jack Welch installiert wurde. Im Bereich von Lean lernen Sie das Thema Prozessbeschleunigung mit Minimierung von Verschwendungen, Six Sigma behandelt das Thema Fehlerreduzierung und Qualitätsverbesserung. Dementsprechend erhalten Sie einen tiefen Einblick in das Zusammenspiel von Lean Six Sigma. Sie werden neue Werkzeuge und Methoden kennenlernen, um sich und ihre Unternehmensprozesse zu optimieren. Ihr Unternehmen kann bei einer erfolgreichen Integration von Lean Six Sigma einheitliche Verbesserungsstrategien etablieren, die ressourcenschonend und auf Produktivität sowie Rentabilität ausgelegt sind. Analysen und Vorgehensweisen werden folglich auf das gesamte Unternehmen standardisiert. Alle Abteilungen steigern damit ihre Synergie untereinander.

Die Alphadi Akademie wurde im Jahr 2008 gegründet und hat in dieser Zeit ca. 3500 Fach- und Führungskräfte in offenen Seminaren in Kassel ausgebildet. Dazu kommen Inhouse-Seminare, die bei den zahlreichen Kunden bzw. Unternehmen praxisnah vor Ort durchgeführt wurden. Der Erfahrungsschatz der Akademie beschränkt sich aber nicht allein auf die Ausbildung, sondern auch auf die Durchführung und Betreuung von Projekten. Hier blickt man auf bisher ca. 2500 erfolgreich durchgeführte Projekte zurück. Die Alphadi Deutschland GmbH hat nicht nur ein eigenes Lehr- bzw. Workbook entwickelt, sondern stellt den Kunden ein “Inhouse-Trainings-System” zur Verfügung, mit dem Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Mitarbeiter in Eigenregie kostengünstig auf einem sehr hohen Standard auszubilden. Dieses “Inhouse-Trainings-System” wird in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch angeboten und wird in Konzernen europaweit zur Schulung der eigenen Mitarbeiter genutzt. Einen Überblick über Lean Six Sigma und dazugehörige Schulungen finden Sie auf https://alphadi.de/lean-six-sigma/

Alphadi Akademie bietet gefördete Trainings und Schulungen im Bereich der Prozess- und Unternehmensoptimierung.

Firmenkontakt

Alphadi Deutschland GmbH

Dimitri Pitikaris

Miramstraße 87

34123 Kassel

+49 561 949 189 0

info@alphadi.de

https://alphadi.de/lean-six-sigma/

