ALPINOLS x TOMMY CHONG Zusammenarbeit 2020

Zürich/Berlin, Winter 2020: ALPINOLS, der Experte für Premium Bio Hanf-Extrakte aus der Schweiz, launcht gemeinsam mit der Hollywood Legende Tommy Chong eine exklusiv entwickelte Bio CBD-Produktlinie in Europa.

Tommy Chong und ALPINOLS CBD: Eine Verbindung, die aus der Liebe zur Hanfpflanze erwachsen ist. Der Grammy-Gewinner, Kult-Schauspieler und Cannabis-Aktivist – bekannt unter anderem von “Cheech und Chong” sowie aus der Erfolgs-Sitcom “Die wilden Siebziger” – in der auch Mila Kunis und Ashton Kutcher mitgespielt haben – kreiert zusammen mit ALPINOLS gleich drei Bio CBD-Produkte, die genau wie Tommy Chong selbst legendär sind. Und so heißen sie auch: The Legend – wahlweise mit 10% oder 30% CBD-Konzentration inklusive Bio Hanfsamenöl als Trägeröl sowie wasserlösliche Tropfen mit Kurkuma und Vitamin C.

“Cannabis hat mein Leben verändert! Viele Menschen können nicht für den Moment leben oder haben Ängste, CBD hilft und versetzt uns in den Moment, lässt Ängste verschwinden.” – Tommy Chong

Exklusiv für Europa launcht ALPINOLS eine ausgewählte Produktpalette bestehend aus einem ihrer stärksten CBD-Öle sowie neuen innovativen Zusammensetzungen.

Über ALPINOLS

Vom Feld ins Regal: ALPINOLS Bio CBD-Öle sind in der Schweiz nachhaltig angebaut, verarbeitet und abgefüllt. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Cannabis-Anbau ist die CBD-Herstellung bei ALPINOLS der perfekte Mix aus Tradition und Moderne.

Das Ernten mit der Hand verbindet sich mit innovativster CO2-Extraktion. So kann ALPINOLS ein außergewöhnlich hohes Cannabinoid- und Terpenprofil sowie rein natürliche Inhaltsstoffe aus der Schweiz nachweisen. Feinste Bio Vollspektrum-Öle mit der legalen Menge an THC, THC-freie Öle, Kosmetik und Produkte für Tiere nach höchsten Bio Richtlinien sind im Portfolio der Schweizer enthalten.

ALPINOLS verwendet keinerlei Fremdstoffe und analysiert seine Produkte im eigenen Haus sowie mit einem unabhängigen Labor – so können Konsistenz, Transparenz und höchste Qualität garantiert werden. ALPINOLS CBD-Öle verfügen nachweislich über eines der das höchsten Terpenprofile für die volle Wirkung der Pflanze.

alpinols.com

ALPINOLS ist eine Marke der Swiss Organic Partners AG.

