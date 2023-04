Am Blankenwasser Opening 2023

Das Schweizer Ausnahme-Duo Adriatique zu Gast in Neuss

Die Openair-Location Am Blankenwasser kündigt ihre Saison-Eröffnung mit einem spektakulären Event an. Mit dem international bekannten House- und Techno-DJ-Duo Adriatique als Headliner wird man am 1. Mai 2023 endlich wieder bei Sonnenschein im Sand tanzen können.

Die beliebte Veranstaltungsstätte in Neuss, die vielmehr ein Club unter freiem Himmel ist, steht für eine einzigartige Atmosphäre, die die Natur mit der pulsierenden Energie elektronischer Musik verbindet. Die Party beginnt am Feiertags-Montag um 12 Uhr und findet erst am Abend nach Einbruch der Dunkelheit um 22 Uhr ihr Ende. Ganze 10 Stunden also voller Spaß und mit einem herausragenden Line Up, das mit den talentierten Künstlern Jonathan Kaspar und Sandile abgerundet wird.

Adriatique, bestehend aus den Zürcher DJs Adrian Shala und Adrian Schweizer, sorgen seit vielen Jahren für Furore in der elektronischen Musikszene. Ihr unverkennbarer Sound, der House, Techno und Electronica miteinander verbindet, schafft es, unvergessliche Momente auf der Tanzfläche zu kreieren. Mit ihrer Leidenschaft für Musik und ihrem innovativen Sound haben sich Adriatique zu einer festen Größe in der elektronischen Musikszene entwickelt und begeistern Fans auf der ganzen Welt.

Jonathan Kaspar hat eine große Leidenschaft für ausgedehnte DJ-Sets und erkundet dabei stets neue Sounds. Mit seinem tiefgreifenden Wissen über sein Handwerk nimmt der Kölner seine Zuhörer mit auf eine Reise durch verschiedene Genres, Rhythmen und Stimmungen.

Die ebenfalls aus Köln kommende Sandile, die im Rheinland bestens bekannt ist und viele bereits im letzten Jahr bei der Veranstaltung mit Black Coffee Am Blankenwasser beeindrucken konnte, erobert die Bühnen mit ihrem mitreißenden Stil, der nicht nur von House und Techno inspiriert ist, sondern auch Einflüsse von Hip Hop, Dubstep, Soul und Disco zeigt.

Das Open Air Am Blankenwasser verspricht mit seinen kreativen Bauten und seiner innovativen Dekoration also nicht nur entspannte, sommerliche Strand-Momente, sondern hat auch noch die Creme de la Creme der elektronischen Musikszene eingeladen. Was braucht man mehr für einen perfekten Tag?

Wann? 01.05.2023, 12-22 Uhr

Wo? Am Blankenwasser, Neuss

Tickets: https://amblankenwasser.ticket.io/l0faj3nw/?

