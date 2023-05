Andreas Fischer-Appelt über vier Jahrzehnte an der Spitze der Agentur Fischer-Appelt: Kontora Insights, der Unternehmer Podcast, mit neuer Folge

Bei Kontora Insights erzählen Unternehmer*innen ihre Geschichten. In Episode 15 berichtet Andreas Fischer-Appelt, wie er als Schüler Anzeigen verkaufte – und den Erlös nutzte, um gemeinsam mit seinem Bruder eine PR-Agentur zu gründen, die er bis heute leitet. Die neue Folge kann ab sofort bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und Deezer – sowie als Video bei YouTube. Diese und alle weiteren Folgen sind unter www.kontora.com/insights/podcasts zudem als Video verfügbar.

Einmal Unternehmer, immer Unternehmer

Im Gespräch mit Kontora Geschäftsführer Patrick Maurenbrecher blickt Fischer-Appelt zunächst auf die Anfänge zurück. So habe es ihm schon immer Spaß gemacht, Geld zu verdienen. Zunächst auf dem Flohmarkt mit dem Handel von Münzen und Briefmarken. Dann als Anzeigenverkäufer für eine Schülerzeitung sowie als Importeur von 1980er Apple Computermodellen. Und schließlich als Co-Gründer und Co-Geschäftsführer der Agenturgruppe Fischer-Appelt, die heute zu den großen unter den inhabergeführten Anbietern zählt. Etwas anderes als Selbstständigkeit könne er sich gar nicht vorstellen, denn: „Es gibt nichts Schöneres im Leben, als das, was man sich selbst aufgebaut hat.“

Dabei ist seine eigene Unternehmergeschichte untrennbar mit der seines Bruders Bernhard verknüpft. Gemeinsam haben sie die Agentur 1986 aus der Taufe gehoben, gemeinsam arbeiten sie nach wie vor in der Geschäftsführung. Was ist das Erfolgsrezept, um auch nach knapp 40 Jahren harmonisch zusammenzuarbeiten? Es krache zwar hin und wieder, erzählt Fischer-Appelt, aber das gehöre dazu. Grundsätzlich ergänze man sich gut. „Bernhard bringt immer wieder neue Ideen ins Unternehmen. Ich kümmere mich eher um New Business.“ Gemeinsam habe man Krisen bewältigt – wie etwa in den 90er Jahren, als durch die wirtschaftliche Schieflage eines wichtigen Kunden quasi über Nacht 70 Prozent des Geschäfts verloren ging.

Von der PR-Agentur zum Komplettanbieter

Gemeinsam haben sie auch Chancen erkannt und genutzt. Wie etwa damals, als nach der „Scheidung“ der Unternehmen Daimler-Benz und Chrysler die hauseigene Fernsehproduktion zum Verkauf stand. In der Branche stieß sein Interesse auf Verwunderung, erinnert sich Fischer-Appelt. „Wozu braucht ihr eine Filmproduktion in Stuttgart mit 120 Leuten? Das hat damals keiner verstanden.“ Die Entscheidung habe sich jedoch schnell als goldrichtig herausgestellt. Auch die Übernahme des Digital Sales Teams der insolventen Fluglinie Air Berlin sei ein Glücksgriff gewesen. Durch das geschickte Zukaufen von Know-how hat sich Fischer-Appelt somit Schritt für Schritt zu einem Komplettanbieter für Kommunikation und Marketing entwickelt.

Heute versammelt die Gruppe neun Agenturen unter einem Dach und ist mit über 700 Mitarbeitenden an zehn Standorten tätig, vor allem in Deutschland. Weitere Wachstumschancen sieht Fischer-Appelt in einer möglichen Internationalisierung. Ob es nicht auch Konfliktpotenzial gebe, wenn gewachsene Unternehmen mit eigener DNA in die Gruppe integriert werden, will Maurenbrecher wissen. Nein, sagt sein Gast. „Ich glaube nicht an eine Kultur, die komplett „gestreamlined“ ist. Wir können mit unterschiedlichen Kulturen gut leben.“

