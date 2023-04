Arndt Gerhardts mit Excellence Award ausgezeichnet.

Immobilien-Experte begeistert beim 14. Internationalen Speaker-Slam das Publikum und die internationale Jury

Mastershausen, 14.4.2023 – In der vergangenen Woche fand der 14. Internationale Speaker Slam in der Medienstadt Mastershausen statt. An dem Wettbewerb nahmen 125 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 13 Nationen teil.

Die Teilnahme am Speaker Slam war begehrt, sodass es eine lange Warteliste und eine Vorqualifikation gab. In einem Battle auf zwei Bühnen traten die Redner gegeneinander an und hatten jeweils 240 Sekunden Zeit, um ihr Publikum zu überzeugen.

Dies gelang den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, unter denen sich auch Medien- und Radiopreisträger befanden. Auch die internationale Jury war von der Qualität der Beiträge beeindruckt.

Nach spannenden, kurzweiligen Keynotes auf beiden Bühnen wurde Immobilien-Experte Arndt Gerhardts aus Brüggen am Niederrhein mit dem Excellence Award ausgezeichnet. In seinen 240 Sekunden überzeugte der Immobilien-Experte das Publikum und die Jury mit seinem Vortrag und erhielt begeisterten Applaus.

„Ich bin überwältigt und freue mich sehr über diesen Award. Es war eine unglaubliche Erfahrung, mit so vielen überragenden Menschen und Speakern auf der Bühne zu stehen“, so Arndt Gerhardts. „Ich hoffe ich konnte die Menschen im Publikum und per Live-Stream davon überzeugen, sich intensiv mit dem Thema der eigenen Immobilie zu beschäftigen. Zudem setze ich mich dafür ein, dass das Thema Immobilie mit der dazugehörigen finanziellen Bildung mehr Bedeutung in den Schulen erfährt, damit mehr Lebenspraxis auf den Lehrplan kommt.“

Herausgeber des Excellence Awards ist der TOP-Speaker und mehrfache Bestseller Autor Hermann Scherer.

Vorträge zum Thema Immobilien, ein eigener Ratgeber, fast wöchentlich in der Presse, Geschäftsführer eines bestehenden Familienunternehmens mit mehr als 25 Jahren Marktbestehen, über 1000 vermittelte Objekte und 24 eigenverantwortlich geleitete Neu- und Umbauprojekte sowie ein ausgeprägter Sinn für die Immobilienbranche, jährliche Fortbildungen, zahllose Empfehlungen von Kunden und Geschäftspartnern – das ist Arndt Gerhardts.

Er befähigt Menschen, den Weg zur eigenen Immobilienfreiheit für sich und ihre Lieben zu bauen.

