Neue Hochregalstapler der TSP Serie von Crown: Auf Höchstleistung programmiert

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, bringt eine neue Generation seiner Hochregalstapler auf den Markt. Die TSP Serie integriert bewährte Staplertechnik mit zukunftsweisenden Technologien für ein intuitives Bedienerlebnis, mehr Ergonomie und effizientere Kommissionierprozesse.

„Unsere in der Praxis vielfach bewährten Hochregalstapler sind so konstruiert, dass sie exakt auf ihren jeweiligen Einsatzbereich angepasst werden können“, sagt Sven Vorreiter, Senior Manager Product Marketing bei Crown. „Ob beim Ein- und Auslagern ganzer Paletten oder beim Kommissionieren in großen Höhen – hohe Ergonomie und maximaler Bedienkomfort geben dem Bediener das gute Gefühl, jederzeit alles im Griff zu haben.“

Drahtlos vernetzt

Für konsequente Bedienerorientierung steht jetzt auch bei der TSP Serie das zukunftsweisende Betriebssystem Gena, das optional mit dem bewährten InfoLink Flottenmanagementsystem nahtlos integriert werden kann. Gena ist intuitiv, individualisierbar, interaktiv und bietet ein personalisiertes Bedienerlebnis. Es liefert alle wichtigen Daten oder Informationen klar und übersichtlich in mehr als 40 wählbaren Sprachen auf einem 7-Zoll-Farb-Touchscreen. Anpassbare Widgets zeigen wichtige Staplerfunktionen an, wie Geschwindigkeit, Betriebsstunden, Lenkwinkel und Batterieladestatus in Echtzeit, und sorgen dafür, dass die Informationen leicht eingesehen, verstanden und genutzt werden.

Bestandteil von Gena ist auch die intuitive Resttragfähigkeitsanzeige, die das Lastgewicht, die Hubhöhe und die Resttragfähigkeit auf einen Blick zeigt. Farbcodierte Darstellungen, vergleichbar mit einem Ampelsystem, signalisieren dem Bediener den aktuellen Status, damit er innerhalb der vorgegebenen Belastungsgrenzen bleibt.

Optimierte Betriebsabläufe durch fortschrittliche Automatisierungstechnologien

Optional bietet Crown für die TSP Serie zwei RFID-basierte Automatisierungstechnologien an, die sich leicht und intuitiv bedienen lassen. Die Auto Fence Technologie begrenzt je nach Position des Staplers automatisch Fahrgeschwindigkeit oder Hubhöhe, beispielsweise am Gangende, an Kreuzungen oder in Bereichen mit niedrigerer Deckenhöhe. Mit dem Auto Positioning System werden Fahr- und Hubfunktionen für den effizientesten Weg zum nächsten Lagerplatz automatisiert. Mit dem gleichzeitigen Einsatz von Fahr-, sowie Haupt- und Zusatzhubfunktionen lässt sich dabei zusätzliche Zeit einsparen. Im Ergebnis lässt sich so die Produktivität um bis zu 25 Prozent steigern, unabhängig von der Erfahrung und den Fähigkeiten des Bedieners.

Auf den Mast kommt es an

Wenn sich Bediener und Lasten mehr als 17Meter hoch in der Luft befinden, kommt es auf Stabilität an. Mit dem exklusiven MonoLift Mast von Crown lassen sich auch schwere Lasten von mehr als einer Tonne in eindrucksvoller Höhe bewegen. Dank der geschlossenen Bauweise und dem Einsatz von hochfestem Stahl kommt es zu weitaus weniger Verdrehen und Schwanken als bei herkömmlichen Hubgerüsten in Leiterbauweise. Im Zusammenspiel mit dem ergonomischen MoveControl Sitz sorgt die einzigartige Mastkonstruktion für unschlagbare Rundumsicht. Teleskopierbare Gabelzinken sorgen für mehr Abstand zum Regal und ermöglichen so zügigeres Navigieren auch in schmalen Gängen.

Der MoveControl Sitz ermöglicht beispiellose Vielseitigkeit und eine entspannte Körperhaltung bei der Arbeit. Der Bediener kann je nach Tätigkeit bequem eine von vier Positionen einnehmen. Die in die Armlehnen integrierten Bedienelemente und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten unterstützen den Bediener bei jeder Bewegung. Auch das Gena Interface kann bequem über einen in der Armlehne positionierten Display-Controller bedient werden.

Für maßgeschneiderte Energielösungen steht eine breite Palette an V-Force Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Batterien samt passenden Ladegeräten zur Verfügung, die auf die spezifischen Anwendungsanforderungen und die vor Ort vorhandene Infrastruktur abgestimmt werden.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 16.100 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

Besuchen Sie auch unseren Online-Newsroom unter news.crown.com/de

