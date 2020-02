Aspiegel beschleunigt die Entwicklung seines HUAWEI Mobile Services-Ökosystems

DUBLIN, 28. Februar 2020 – Beim Product and Strategy Virtual Launch am 24. Februar in Barcelona haben HUAWEI und HONOR mit dem HUAWEI Mate Xs, dem HONOR 9X und dem HONOR View 30 ihre neuen Flaggschiff-Smartphones vorgestellt. Die Geräte verfügen über die neusten Versionen der HUAWEI AppGallery und dem HUAWEI Mobile Services (HMS)-Ökosystem.

“Wir werden unser App-Ökosystem in der AppGallery weiter ausbauen, sodass wir nicht nur eine sichere und zuverlässige Plattform schaffen, sondern unseren Nutzern auch eine noch größere Auswahl bieten können. Der anhaltende Erfolg dieses wachsenden Ökosystems bleibt eine unserer wichtigsten Prioritäten,” sagte Richard Yu, CEO der HUAWEI Consumer Business Group.

Aspiegel Limited bietet in über 60 Ländern weltweit digitale Dienste für HUAWEI- und HONOR-Geräte an und stellt für die mehr als 60 Millionen Nutzer vertrauenswürdige und branchenführende mobile Dienste bereit, einschließlich der AppGallery, Mobile Cloud, Assistant, Browser, Video und mehr. Das HMS-Ökosystem gibt den Nutzern die Möglichkeit, eine neue mobile Erfahrung zu erleben.

In der AppGallery finden Nutzer hochwertige Apps

Die AppGallery, eine der wichtigsten HMS-Apps von Aspiegel, ist die offizielle Plattform für Apps auf HUAWEI- und HONOR-Geräte. Sie bietet Nutzern eine neue Alternative und die wichtigsten Apps und Services.

Die AppGallery ist der weltweit erste App-Marktplatz, auf dem die Namen von Entwicklern auf Echtheit überprüft werden. Der vierstufige Überprüfungsprozess beinhaltet die Erkennung von schädlichem Verhalten, das Prüfen von Sicherheitsschwachstellen, die Kontrolle auf Datenschutzverletzungen sowie die manuelle Überprüfung des Namens. Des Weiteren werden Apps auch nach ihrer Veröffentlichung geprüft und es gibt einen Mechanismus für Feedback von Nutzern.

Durch die Einführung von Lokalisierungsdiensten in weiteren Märkten wird die AppGallery den Besitzern von HUAWEI-Geräten auf der ganzen Welt noch mehr der beliebtesten, innovativsten und vertrauenswürdigsten Apps zugänglich machen. Immer mehr Entwickler nutzen die einzigartigen Software- und Hardware-Fähigkeiten von HUAWEI Mobile Services um Apps zu entwickeln und in der AppGallery zu veröffentlichen, die den Nutzern ein noch besseres Erlebnis ermöglichen.

Assistant zeigt Live-Updates mit Smart Cards für Sport und Aktien

Das neue HUAWEI Mate Xs, das in Barcelona vorgestellt wurde, zeigt das Engagement von Aspiegel für das HMS-Ökosystem. Auf dem neuen Smartphone werden eine Reihe von HMS-Apps vorinstalliert sein, die für seine neuartige Form optimiert sind, wie beispielsweise der Assistant.

Darüber hinaus hat Aspiegel zwei neue Smart Cards zum Assistant hinzugefügt, die im Smart Care-Bereich der Anwendung zu Verfügung stehen: Die Sports Card für Live-Ergebnisse von Sportveranstaltungen und die Stock Card für Live-Börsenupdates.

Die neue Version des Assistant ist jetzt in der AppGallery für HUAWEI-Geräte mit EMUI 10.0 oder höher verfügbar*.

HMS Core 4.0 hilft Entwicklern bei der Realisierung intelligenter Szenarien

HMS spielt durch seine nahtlose Konnektivität eine entscheidende Rolle bei der schnellen Umsetzung von HUAWEI und HONORs “1+8+n” Strategie für alle Szenarien und nahtlose KI-Integration. HMS Core 4.0 umfasst eine Reihe von Tools für Partner und App-Entwickler, mit denen sie einzigartige Erfahrungen kreieren können, die die offenen technischen Möglichkeiten voll ausschöpfen.

-Das Machine Learning Kit kann die Formen und Merkmale von Gesichtern anhand von sieben Kriterien, inklusive Gesichtsausdrücke, Geschlecht, Alter und Kleidung, erkennen und identifizieren. Mit dem Kit können Entwickler unkompliziert Verschönerungseffekte, sowie Text- und Objekterkennung in ihre Apps einbauen.

-Das Scan Kit verkürzt die Entwicklungszeit, die für die Implementierung von QR-Code- und Barcode-Scan-Funktionen in Anwendungen benötigt wird, erheblich.

-Mit dem Map Kit können Entwickler einfach maßgeschneiderte Karten implementieren und Tags einfügen. Außerdem stehen ihnen Dienste wie globale Straßenzustandsberichte in Echtzeit und eine extrem genaue Routenplanung in mehr als 200 Ländern und Regionen zur Verfügung.

Entwickler sind eingeladen, Teil dieses Ökosystems zu werden und zusammen mit Aspiegel ein intelligentes Ökosystem zu gestalten, das Nutzer weltweit im 5G-Zeitalter unterstützt.

Sicherheit und Datenschutz haben höchste Priorität

Datenschutz und Sicherheit sind in den Services von Aspiegel gemäß der DSGVO, lokalen Gesetzen und Sicherheitsstandards eingebettet. Aspiegel ist führend in den Bereichen Sicherheitsmanagement, Transparenz und der Einhaltung des Datenschutzes für personenbezogene Daten. Auch hat der HUAWEI ID das EuroPriSe-Siegel der Europäischen Union erhalten.

Jervis Su, CEO von Aspiegel Limited, sagte: “Wir bauen ein Ökosystem auf, das eine neue 5G-Erfahrung hervorbringt. Um eine bessere Zukunft zu schaffen, in der alles miteinander verbunden ist, bietet Aspiegel mobile Dienste an, die ein ganzheitliches Erlebnis ermöglichen. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Entwicklern werden wir dafür sorgen, dass unsere Kunden Dienste mit Sicherheitsfunktionen, hoher Qualität und innovativen Erfahrungen nutzen können.”

* HUAWEI-Nutzer, die über EMUI 10.0 oder höher verfügen, können den HUAWEI Assistant über den Beta-Test-Link herunterladen: https://huaweimobileservices.com/AssistantEarlyBird/

ASPIEGEL LIMITED ist ein Anbieter für mobile Dienste, der 2015 gegründet wurde und in Dublin ansässig ist. Durch die Stärkung seiner Geschäftspartner und die kontinuierliche Verbesserung des Ökosystems, ist ASPIEGEL bestrebt, jedem Nutzer von HUAWEI- und HONOR-Geräten in mehr als 60 Ländern in Europa, Amerika und Ozeanien die beste digitale Erfahrung in allen Szenarien zu bieten.

Firmenkontakt

Aspiegel Limited

Aspiegel Media Relations

Simmonscourt House 1F

D04 W9H6 Dublin

+49 211-882548000

mediarelation@aspiegel.com

https://aspiegel.com/

Pressekontakt

Hill+Knowlton Strategies GmbH

Niklas Masson

Platz der Ideen 1

40476 Düsseldorf

+49 211-98709731

niklas.masson@hkstrategies.com

http://www.hkstrategies.de