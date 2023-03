ASSISTENZÄRZTIN ODER ASSISTENZARZT PSYCHIATRIE: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Berufliches und Privates unter einem Hut

Sie lieben Ihren Beruf als Assistenzärztin oder Assistenzarzt in der Psychiatrie, aber Sie möchten oder müssen in Teilzeit arbeiten? Wir, Ihr Klinikum am Weissenhof, bieten Ihnen die einzigartige Möglichkeit, Karriere zu machen – auch (und gerade dann), wenn Sie nicht in Vollzeit arbeiten.

Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie umfassende Informationen über uns als Ihren neuen Arbeitgeber und darüber, was Sie als Mitarbeiter*in im Klinikum am Weissenhof erwartet: attraktive Arbeits- und hervorragende Rahmenbedingungen sowie erfolgsversprechende Aussichten für Ihre berufliche Zukunft.

Dürfen wir uns vorstellen?

Wer sind wir?

Wir sind das Klinikum am Weissenhof, ein leistungsstarkes und modernes Krankenhaus mit sieben eigenständigen Kliniken für Allgemeine Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Suchttherapie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychosomatische Medizin. Zusätzlich zum Klinikbetrieb führen wir auch Fort- und Weiterbildungen in diversen Fachbereichen durch.

Mit unseren 738 Planbetten (572 Vollstation, 146 Teilstation und 20 StäB) versorgen wir mit circa 1600 Mitarbeiter*innen psychisch kranke Menschen aller Altersgruppen und Störungsbilder aus der Region Heilbronn-Franken an unseren Standorten in Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden, Brackenheim und Ludwigsburg.

Was ist uns wichtig?

An erster Stelle stehen für uns unsere Patient*innen. Wir setzen alles daran, dass sie so schnell und so umfassend wie möglich wieder gesund werden. Um dies schaffen zu können, brauchen wir leistungsfähige Mitarbeiter*innen, denen es selbst gut geht. Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter*innen steht daher ganz oben auf der Liste unserer Prioritäten.

Außerdem setzen wir auf eine gute Work-Life-Balance, Transparenz und Qualität sowie ein nach ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten verantwortungsvolles Handeln.

Unsere Auszeichnungen beweisen, dass wir es ernst meinen: die mehrmalige Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren und als „Great Place to Work“, das Zertifikat „audit berufundfamilie“ 2022 und die Teilnahme am Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta seit 2020.

Was bieten wir Ihnen?

Bei uns erwartet Sie ein freundliches Arbeitsklima und multiprofessionelle Teams mit flachen Hierarchien, die auf Offenheit und Wertschätzung setzen. Mit Modellen zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung, einer Jobsharing-Option, einer betrieblichen Kinderbetreuung und ähnlichen Vorteilen stellen wir die Weichen für Ihre optimale Work-Life-Balance.

Natürlich erhalten Sie für Ihre Arbeit ein attraktives Gehalt und kommen in den Genuss unserer betrieblichen Altersvorsorge. Fort- und Weiterbildungen stehen allen unseren Mitarbeiter*innen offen, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Über die Angebote unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements erhalten wir Sie gesund und munter. Sondervorteile wie unser Jobticket sind das i-Pünktchen auf unserem Angebot.

Bereit für den nächsten Karriereschritt – als Assistenzärztin oder Assistenzarzt in Teilzeit?

Bewerben Sie sich auf eines unserer Stellenangebote als Assistenzarzt Psychiatrie oder initiativ.

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen und darauf, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2022 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

