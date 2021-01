ATOSS ist Top Employer

Workforce Management Spezialist wird erneut für herausragende Employee Experience ausgezeichnet

München, 25.01.2021. Die ATOSS Software AG mit Hauptsitz in München und 12 Standorten in Europa ist Top Employer 2021. Mit professionellem Workforce Management ermöglicht ATOSS weltweit mehr als 3,5 Millionen Arbeitnehmern ein flexibleres Arbeiten. Für das herausragende Arbeits- und Entwicklungsumfeld bei ATOSS wurde das Unternehmen jetzt zum zweiten Mal in Folge vom Top Employers Institute ausgezeichnet.

ATOSS Workforce Management macht die Vision einer zukunftsfähigen Arbeitswelt zur Realität. Was 1987 als Zeitwirtschaftslösung entstand, ist heute eine High-End-Plattform für Personaleinsatzplanung, die bei mehr als 10.000 Unternehmen in 46 Ländern im Einsatz ist. Die modularen Softwarefamilien bieten umfassende Funktionalität und eine optimale User Experience, auch über mobile Endgeräte. ATOSS Lösungen leisten einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und ermöglichen gleichzeitig flexible, mitarbeiterorientierte Arbeitskonzepte. HR Director Henrich Götz freut sich über die erneute Auszeichnung: “Was wir mit unseren Lösungen erreichen möchten, gilt selbstverständlich auch für unser eigenes Arbeitsumfeld. Im Mittelpunkt unserer Strategie steht die Identifikation unserer inzwischen mehr als 500 Mitarbeiter mit den ATOSS Werten. Schließlich sind ihre Motivation und Leistungsbereitschaft der Motor unseres Erfolgs. Gemeinsam gestalten wir den Umbruch der Arbeitswelt zum Vorteil von Unternehmen, Mitarbeitern und Gesellschaft.”

Welchen hohen Nutzen digitales Workforce Management Organisationen aller Größen und Branchen in Krisenzeiten bietet, wurde im vergangenen Jahr besonders deutlich. Top Employers Institute CEO David Plink sagt: “Das Jahr 2020 wird als eines der herausforderndsten in die Geschichte des Business eingehen. Vor diesem Hintergrund kann ATOSS ganz besonders stolz auf die diesjährige Auszeichnung zum Top Employer 2021 sein.” Das vor drei Jahrzehnten gegründete Top Employers Institute beurteilt Unternehmen in sechs übergeordneten HR-Dimensionen und 20 HR-Bereichen wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Wellbeing und Diversity & Inclusion. Der so ermittelte Status Quo der Personalarbeit wird mit weltweiten HR Standards gebenchmarkt. In diesem Jahr wurden über 1.600 Top Employer in 120 Länder bzw. Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 7.000.000 Mitarbeitern weltweit.

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, präzise Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud, On Premises und für SAP. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 10.000 Kunden in 46 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Landeshauptstadt München, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, SIXT SE, Stadt Würzburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

