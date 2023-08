Auf den Spuren der „Monuments Men“ mit den „Nürnberger Unterwelten“

Neues interaktives Spiel durch die Innenstadt Nürnbergs entführt die Teilnehmer in die Zeit des Zweiten Weltkriegs

Die “ Nürnberger Unterwelten“ (getragen vom Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V.) haben in Kooperation mit SAGA GAMES (G&S Verlag) ein fesselndes und interaktives Stadtspiel namens „MONUMENTS WoMen“ entwickelt.

Dieses Spiel entführt die Teilnehmer in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, kurz vor der Kapitulation Nürnbergs, und basiert auf tatsächlichen historischen Ereignissen.

In „MONUMENTS WoMen“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der Eliteeinheit „Monuments Men“.

Diese waren speziell geschulte Kunstschutzoffiziere, die sich mit den alliierten Truppen bewegten und nach der Einnahme von Städten und Gebieten die dort befindlichen Kunstschätze suchten, katalogisierten und vor Zerstörung oder Raub bewahrten.

Anders als die „Monuments Men“ agieren die „MONUMENTS WoMen“ in dieser Geschichte hinter den feindlichen Linien. Die Aufgabe besteht darin ein Geheimobjekt in Nürnberg aufzuspüren, bevor es von den Deutschen beiseitegebracht werden kann.

Über mehrere Stationen führt die Story durch die Nürnberger Altstadt. An den verschiedenen historischen Plätzen und Gebäuden gilt es Hinweise zu finden und diese richtig zur Lösung der Rätsel zu verwenden. Die Spieler müssen QR-Codes entdecken, Schlösser knacken, Rätsel lösen und Codes entschlüsseln, um das Geheimnis zu lüften.

Das Spiel kann über blaue QR-Code Aufkleber, die an verschiedenen Stellen in der Stadt angebracht sind, oder über die Website der “ Nürnberger Unterwelten“ gestartet werden. Auch über die orangefarbenen Aufkleber mit QR-Codes an den einzelnen Stationen ist ein Einstieg in das Spiel möglich.

„MONUMENTS WoMen“ ist komplett kostenlos und für Gruppen von 3-6 Personen konzipiert. Alles, was benötigt wird, ist ein Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung. Die Spielzeit beträgt etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Ein Start ist zu jeder beliebigen Zeit möglich und ein Guide wird nicht benötigt. Es ist jedoch erforderlich, sich in der Nürnberger Innenstadt zu befinden, um das Spiel zu lösen.

Vereinsportrait:

Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. (Nürnberger Unterwelten) hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 zur Aufgabe gemacht hat, die historischen unterirdischen Anlagen der Stadt Nürnberg zu erforschen und zugänglich zu machen.

Ziel des Vereins ist die Erforschung, die Erweiterung der Kenntnisse, sowie die Erhaltung der historischen unterirdischen Anlagen in Nürnberg. Zu seinen ehrenamtlichen Aufgaben gehört dabei die Erschließung dieser Baudenkmäler für die Öffentlichkeit. Der Verein hat derzeit rund 190 Mitglieder die in verschiedenen Abteilungen aktiv sind.

Etwa 100 Mitglieder sind als ausgebildete Kellerführer tätig und führen durch den Historischen Kunstbunker, die Wehr- und Geheimgänge der Bastionen, die Lochwasserleitung, den Krebsgassen- und Bahnhofsbunker sowie die Lochgefängnisse.

Ergänzend zur Durchführung von öffentlichen Führungen durch die historischen unterirdischen Anlagen, hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht, die Erarbeitung und Pflege von Dokumentationen, die Durchführung von Vorträgen und Ausstellungen, eine denkmalpflegerische Instandsetzung und Instandhaltung von Anlagenteilen sowie schriftliche Publikation von Arbeiten und Plänen über heimatkundliche Forschung. Dies erfolgt auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. Durch die angebotenen Führungen wird das touristische Angebot der Stadt Nürnberg entsprechend aufgewertet.

Kontakt

Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V – Nürnberger Unterwelten

Britta Keim

Albrecht-Dürer-Straße 21

90453 Nürnberg

Albrecht-Dürer-Straße 21



http://www.unterwelten-nuernberg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.