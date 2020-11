Auszeichnung für die Spitta GmbH: Spitta Akademie ist “Top-Anbieter für Weiterbildung 2021”

Focus Business hat die Spitta Akademie, eine Marke der Spitta GmbH, im Rahmen einer umfangreichen Online-Analyse als einer der “Top-Anbieter für Weiterbildung 2021” ausgezeichnet.

Balingen, 02. November 2020 – FOCUS-BUSINESS hat die besten Anbieter für die Weiterbildung in Deutschland analysiert und ausgezeichnet. Zu den Gewinnern gehört die Spitta GmbH. Mit der Marke Spitta Akademie zählt die Spitta GmbH zu einem der führenden Anbieter im Bereich Fort- und Weiterbildung für Zahnmedizin und Zahntechnik.

Grundlage für die Auszeichnung ist eine von VICO Research & Consulting GmbH durchgeführte Online-Analyse von 20.000 Anbietern von Erwachsenenbildung in Deutschland. Branchenübergreifend wurden insgesamt 315 Fortbildungsanbieter ausgezeichnet, darunter 20 Anbieter aus der Gesundheitsbranche. Die Online-Analyse erfolgte im Untersuchungszeitraum von 01.05.2019 bis 15.05.2020. Für die Bewertung wurden Faktoren wie Online-Bewertungen von Kursteilnehmern, Web-Beiträge sowie die Interaktion auf Social-Media-Kanälen berücksichtigt.

Die Auszeichnung macht die Relevanz der Erwachsenenbildung in Deutschland deutlich und zeigt, welche Bedeutung der Wahl des richtigen Fortbildungsanbieters zukommt. So stelle die “Topliste einen sicheren und glaubwürdigen Ratgeber für potentielle Kunden und Mitarbeiter dar”, so die FOCUS Line Extensions GmbH.

Der Leiter der Spitta Akademie Raphael Kaufmann freut sich über die Auszeichnung zum Top-Anbieter für Weiterbildung 2021: “Auf diese Auszeichnung sind wir ganz besonders stolz, denn sie basiert auf ehrlichen Bewertungen und Meinungen von Teilnehmern und stellt für uns deshalb eine besondere Form der Anerkennung und Wertschätzung dar und ist für uns Motivation und Ansporn zugleich”, zeigt sich Raphael Kaufmann begeistert. “Begonnen haben wir vor einigen Jahren mit einem kleinen Seminarprogramm. Heute zählen wir mit Seminaren, Fernlehrgängen und rein digitalen Fortbildungen zu den Top Anbietern für Weiterbildung in Deutschland. Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Entwicklung möglich gemacht haben.”

Näheres zur Auszeichnung können Sie auch in der Ausgabe 03/2020 in FOCUS-BUSINESS nachlesen. Weitere Informationen zur Spitta Akademie finden Sie unter www.spitta-akademie.de

Informationen über die Spitta Akademie

Die Spitta Akademie ist ein Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen in den einzelnen Fachgebieten der Zahnmedizin und Zahntechnik. Mit einem umfassenden Fortbildungsprogramm, bestehend aus Seminaren, Online-Seminaren, Fernlehrgängen, Lehrgängen und eLearning Kursen, behandelt die Spitta Akademie aktuelle Problemstellungen aus der Praxis. Renommierte Referenten und hoch angesehene Experten aus den Fachbereichen vermitteln während den Fortbildungen neben nützlichen Tipps und Tricks ganze Konzepte für Zahnarzt und Praxispersonal zur erfolgreichen Bewältigung alltäglicher Herausforderungen. Der Fokus von Seminaren und Lehrgängen liegt dabei hauptsächlich auf der rechtssicheren Abrechnung zahnmedizinischer und zahntechnischer Leistungen. Für die Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen der Spitta Akademie erhalten Zahnärzte von der BZÄK/DGZMK anerkannte CME Fortbildungspunkte.

Weitere Informationen zur Spitta Akademie oder zum Seminarangebot unter

www.spitta-akademie.de

Informationen über Spitta GmbH

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Firmengruppe, ist mit rund 100 Mitarbeitern einer der größten Anbieter von Fachinformationen in den Bereichen Zahnmedizin und Zahntechnik. Mit dem Geschäftsbereich Spitta Akademie hat sich das Unternehmen zudem erfolgreich als zuverlässigen Partner für die berufliche Fort- und Weiterbildung im zahnmedizinischen und zahntechnischen Bereich etabliert.

Als Erfinder der Spitta-System-Karteikarte ist Spitta Deutschlands führendes Medienunternehmen für die Zahnmedizin und bietet Zahnärzten, zahnmedizinischen Fachangestellten und Zahntechnikern innovative und nutzerfreundliche Lösungen für den Praxisalltag. Dabei erstreckt sich das Portfolio von Produkten für die Praxisverwaltung und Abrechnungshilfen über Fachliteratur und Zeitschriften bis hin zu unterstützender Software und Online-Portalen.

Mit der Marke dios bietet Spitta zudem Softwarelösungen für die Bereiche Abrechnung und Praxismanagement, Medizinproduktverwaltung und Hygiene sowie Dokumenten- und Qualitätsmanagement an. Mehr als 30.000 Kunden nutzen die Produkte von Spitta bereits erfolgreich. Alle Produkte sind im Shop www.spitta.de/shop erhältlich. Weitere Informationen unter www.spitta.de

Pressekontakt

Spitta GmbH

Stefanie Kirchner

Tel: +49 7433 952-342

Mail: stefanie.kirchner@spitta.de

www.spitta.de

Bildquelle: @ iStock